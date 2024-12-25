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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Enis Arıkan'ın 'Hayalperest'i seyirciyle buluştu

        Enis Arıkan'ın 'Hayalperest'i seyirciyle buluştu

        Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı 'Hayalperest', dün akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşarak 90'lı yılların İstanbul'unda geçen trajikomik bir hikayeyi unutulmaz bir performansla sahneye taşıdı. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:53 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:53
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        'Hayalperest' seyirciyle buluştu
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        Gizemli bir kuş, mor bir battaniye ve “Bir hayalin gerçek olması için küllerinden kaç defa doğması gerekir?” sorusu etrafında şekillenen Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı 'Hayalperest', dün akşam merakla beklenen prömiyerini Fatih Terim, Fulya Terim, Buse Terim, Merve Terim, Çağla Şikel, Şebnem Bozoklu, Cansu Tosun, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak, Yüsra Geyik, Ecem Erkek, Fırat Çelik, İpek Erdem, Umut Kurt gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi.

        Zorlu PSM ve away from keyboard ortaklığında hayata geçirilen bu büyüleyici gösteri, hem güçlü hikayesi hem de etkileyici sahne performanslarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

        Mert Dilek’in yazdığı, Mehmet Ergen’in yönettiği “Hayalperest”in müzikleri Tuluğ Tırpan’a, dans koreografileri ise Beyhan Murphy’ye ait. Enis Arıkan’a sahnede Murat Karasu, Melisa Doğu, Bekir Çiçekdemir’in yanı sıra birbirinden etkileyici koreografilerle otuz kişilik bir dansçı ve koro ekibi eşlik ederken Sezen Aksu’nun söz ve müziğini üstlendiği oyunla aynı adı taşıyan “Hayalperest” şarkısı, hikayeye bambaşka bir derinlik kazandırarak prömiyerin unutulmazları arasına girmesini sağladı.

        Gösterimlerine tüm hızıyla Zorlu PSM’de devam eden Hayalperest’in 11 ve 12 Ocak’taki gösterisinin sınırlı sayıdaki biletleri satışa çıktı.

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        #Hayalperest
        #enis arıkan
        #Zorlu PSM
        #tiyatro
        #OYUN
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