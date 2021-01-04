"ENİS'İ SEVMEYEN BİRİYLE EVLENMEM!"

Mola, bir takipçisinin "Evleneceğin kişi Enis'i hayatında istemese ne yapardın?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

En çok bu soruyu sormuşsunuz. 'Büyük konuşmayayım' diyeceğim ama büyük konuşuyorum. Gidip de manyak birini seçecek değilim. Birinin Enis'i sevmemesi için büyük problemli olması lazım. Öyle birini seçeceğimi sanmıyorum.