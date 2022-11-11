"Takipçi sayısına değil, oyunculuğa bakarım"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Emirgan'da görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Düzyatan, yapımcısı olduğu iki filmle de ilgilendiğini ifade etti.

"BU İŞ BİR TUTKU"

Engin Altan Düzyatan, "Bir filmimiz festivallere hazırlanıyor şu anda. Onun dışında '4 Mevsim' diye bir film yaptık, o da montaj aşamasında. Oyunculuk benim için bitmeyecek bir şey ama güzel projeler oldukça yapımcılık tarafında da beni sık sık görebilirsiniz. Bazıları için riskli bir iş olarak görünebilir ama benim için bu iş bir tutku" dedi.