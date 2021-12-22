Engin Altan Düzyatan karantinada

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Engin Altan Düzyatan, koronavirüs şephesiyle test yaptırdı. Ünlü oyuncu, test sonucunun negatif çıkmasına rağmen daha sonra pozitife dönebileceği şüphesiyle kendini karantinaya aldı. Dizi setinde üşüttüğü düşünülen ve evinde istirahat eden Düzyatan'ın tedbir amaçlı yeniden test yaptıracağı öğrenildi.

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