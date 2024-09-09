Engin Altan Düzyatan ile oğlu Emir Aras, Manchester City antrenmanında
Engin Altan Düzyatan, oğlu Emir Aras ile birlikte seyirci olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin antrenmanına katıldı. Emir Aras, takımın teknik direktörü Pep Guardiola ve Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne ile bir araya gelerek forma imzalattı
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Engin Altan Düzyatan ile oğlu Emir Aras, seyirci olarak İngiltere'nin ünlü futbol kulübü Manchester City'nin antrenmanına katıldı.
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Emir Aras; Erling Haaland formasını, teknik direktör Pep Guardiola ve Belçikalı Kevin De Bruyne'ye imzalattı.
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8 yaşındaki Emir Aras'ın bu özel anlarını, babası Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştı.
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Engin Altan Düzyatan, paylaşıma; "Beni ve oğlumu ağırladığınız için teşekkür ederim. Bizim için inanılmaz bir deneyimdi" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram