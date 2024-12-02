Engin Altan Düzyatan, Hint Okyanusu'nda sörf yaptı
Eşi Neslişah Alkoçlar ile tatil yapmak için Bali'ye giden Engin Altan Düzyatan, Hint Okyanusu'nda sörf yaptı
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Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile tatil yapmak için soluğu Endonezya'da aldı.
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Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'na giden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, doğa terapisi yaptı.
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HİNT OKYANUSUNDA SÖRF
Tatilin keyfini çıkaran Engin Altan Düzyatan, ayrıca Hint Okyanusu'nda sörf yaptı.
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"BALİ HAKKINDA BAZI ANILAR"
Ünlü oyuncu, eşiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından; "Bali hakkında bazı anılar" notuyla yayımladı.
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"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN BİRTANEM"
Ayrıca eşinin 35'inci yaşını da Bali tatilinde kutlayan Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar'a "İyi ki doğmuşsun birtanem" sözleriyle seslendi.
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Neslişah Alkoçlar da eşine çektirdiği bu fotoğrafını; "35 yaşımın son gününden..." notuyla yayımladı.
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