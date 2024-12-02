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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan, Hint Okyanusu'nda sörf yaptı - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan, Hint Okyanusu'nda sörf yaptı

        Eşi Neslişah Alkoçlar ile tatil yapmak için Bali'ye giden Engin Altan Düzyatan, Hint Okyanusu'nda sörf yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 10:11
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        • 1

          Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile tatil yapmak için soluğu Endonezya'da aldı.

        • 2

          Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'na giden Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar, doğa terapisi yaptı.

        • 3

          HİNT OKYANUSUNDA SÖRF

          Tatilin keyfini çıkaran Engin Altan Düzyatan, ayrıca Hint Okyanusu'nda sörf yaptı.

        • 4

          "BALİ HAKKINDA BAZI ANILAR"

          Ünlü oyuncu, eşiyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından; "Bali hakkında bazı anılar" notuyla yayımladı.

        • 5

          "İYİ Kİ DOĞMUŞSUN BİRTANEM"

          Ayrıca eşinin 35'inci yaşını da Bali tatilinde kutlayan Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar'a "İyi ki doğmuşsun birtanem" sözleriyle seslendi.

        • 6

          Neslişah Alkoçlar da eşine çektirdiği bu fotoğrafını; "35 yaşımın son gününden..." notuyla yayımladı.

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