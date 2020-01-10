Kaldı ki; keşke öyle olsa da hayvanlara eziyet verilen cezanın en yükseği kanunumuz olsa, faytonlar yasaklansa, ölüm ve tecavüz ile sonuçlanan vakalardaki tacizciler ömür boyu toplumdan men edilse ama son olarak şunu söylemekte fayda var; linç de taciz gibi hiçbir toplumun hiçbir canlısına yakışmıyor. Bilgiyle ve sevgiyle kalın...