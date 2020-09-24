Engin Altan Düzyatan önceki gün eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte İstinyePark'ta görüntülendi. Mutlu bir yaşam sürdüren çift, akşam saatlerinde bir restoranda baş başa yemek yedi.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Düzyatan, "İyi akşamlar, kolay gelsin" demekle yetindi.