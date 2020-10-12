Engin Akyürek, 1981 yılında dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.
Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı televizyon dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.
2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı. Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015’te “En İyi Aktör” seçilmiştir. ve Emmy için “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday olmuştur.
ENGİN AKYÜREK'İN YER ALDIĞI DİZİLER
|Yıl
|Dizi Adı
|Rol
|Notlar
|2004 - 2007
|Yabancı Damat
|Kadir Sadıkoğlu
|Oyuncu
|2006
|Kader
|Cevat
|Oyuncu
|2007 - 2008
|Karayılan
|Nizipli
|Oyuncu
|2009
|Bir Bulut Olsam
|Mustafa Bulut
|Başrol Oyuncusu
|2010 - 2012
|Fatmagül'ün Suçu Ne?
|Kerim Ilgaz
|Başrol Oyuncusu
|2014 - 2015
|Kara Para Aşk
|Ömer Demir
|Başrol Oyuncusu
|2017
|Ölene Kadar
|Dağhan Soysür
|Başrol Oyuncusu
|2019-
|Sefirin Kızı
|Sancar
|Başrol Oyuncusu
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