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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü oyuncu Engin Akyürek, 'Zamansız' adlı kitabının imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi. Akyürek, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. "ÇOK DEĞERLİ" Engin Akyürek, "Zamansız' benim ikinci öykü kitabım. Oyunculuk dışında bir şey üretmek benim içim çok değerli. Ben paylaşmayı çok seviyorum. Umarım yolculuğu güzel olur. 3 - 4 yıllık bir süreçte biriktirdiğim hikâyelerden oluşuyor. Sevenlerimle çok fazla bir araya gelemiyoruz. Pandemi sonrası ilk defa bu kadar kalabalıkla sosyalleşiyorum. Onların sevgisini görmek benim için çok kıymetli. Burada gerçek sevgiyi görmek beni çok mutlu ediyor" dedi.

"MANEVİ DEĞERİN ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM" Engin Akyürek, ayrıca, "Kitabın gelirleri 'Türkiye Omurilik Felçleri Derneği'ne bağışlanacak. Maddi değerden daha çok manevi değerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir farkındalık yaratıp, dikkat çekmek bizim için daha önemli. 15 yıldır Türk dizilerinin çok büyük başarısı var. Bunun konuşulması lazım. Benim tanınmam çok kıymetli bir şey benim için ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Yapacağımız işlerimizin daha nitelikli ve daha nicelikli olması lazım. Yurt dışı hayalim tabii ki var ama zaten bizim yaptığımız işler biliniyor. Bunların üzerine gitmemiz lazım diye düşünüyorum" dedi. KORONAYI YENDİ! Koronavirüsü atlatmasının ardınd...

"BEN GELDİM" Ünlü oyuncu Engin Akyürek, hayra...

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