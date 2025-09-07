Habertürk
DAKİKA
        Engin Akyürek 'Bereketli Topraklar’ dizisiyle çok yakında Show TV’de

        Giriş: 07.09.2025 - 15:22 Güncelleme: 07.09.2025 - 15:22
        Show TV’de ekranlara gelecek, yapımını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’ye ait olan, yönetmenliğini ve süpervizörlüğünü Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı ‘Bereketli Topraklar’, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Bereketli Topraklar’ın iki büyük ailesinin iktidar savaşında kazanan kim olacak? Hangi aşk kimin hikayesinde mutlu, kimin hikayesinde umutsuz?

        Adana’nın iki köklü ailesinin yıllar süren sessiz barışının yeniden bir savaşa dönüşmesini ve geçmişin günahlarını bugüne taşımalarını büyük aşkların gölgesinde ekrana taşıyacak olan ‘Bereketli Topraklar’ın çekimleri başladı.

        ‘Bereketli Topraklar’ın çekimleri için ekip Adana’ya gitti. Çekimlere heyecanla başlayan ekip ilk olarak tanıtım filmi için setteki yerini aldı.

        Bereketli Topraklar’ın kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

        Bereketoğulları ve Karahanlılar arasında geçmişte yaşanan bir savaşın ve büyük bir sır ile sağlanan barışın ardından, gelecek yeniden şekilleniyor. Beklenmedik aşklar, aşka dair kurulan pusular ve şehre yeni gelen bir kadın! Bereketli Topraklar yıllar süren bereketini, o sessiz anlaşmaya mı borçlu yoksa, bir kahramana mı? Kuşaklar boyu süren bir iktidar savaşının ve bu savaşın tam ortasında şehre yeni gelen bir kadının, kazananı nasıl değiştirdiğinin hikayesi.

        Ömer Bereketoğlu (Engin Akyürek), ailesini ve topraklarını Karahanlılar’dan korumak için her zamankinden daha sert kararlar alırken; Adana’ya yeni gelen Savcı Nevin (Gülsim Ali) Ömer’in tüm planlarını altüst eder! Ömer ve Nevin de kendilerini sarsıcı bir aşk hikayesi içinde bulacaktır ama hangi aşka teslim olacaklarını ise kader belirleyecek.

        Bereketli Topraklar’da hiç bitmeyen savaşlardan biri daha alevlenirken, herkes kime dost kime düşman olacağını seçecek ama hangi aşka teslim olacaklarını kader belirleyecek.

        ‘Bereketli Topraklar’ çok yakında Show TV’de!

