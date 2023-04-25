Konuşmasında, 3 bin 500 engelli vatandaşın sınavlarda aldıkları puan sıralamasına göre atama işlemlerini gerçekleştirmek üzere bir arada olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamayla birlikte son on yılda eğitim camiasına katılan engelli öğretmen sayısının yaklaşık 11 bin 500'ü bulduğunu ifade etti. "Bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının, ilerlemesinin en önemli işaretlerinden biri de, toplum içindeki dezavantajlı kesimlerin hayata katılma düzeyleridir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzunca bir süre, engelli bireylerinin eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler yaşamış bir ülke olduğuna işaret etti.