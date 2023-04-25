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Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama: MEB 2023 engelli öğretmen ataması sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Engelli öğretmen ataması sonuçları bugün açıklanacak! Engelli öğretmen atama sonuçları sorgula

Engelli öğretmen atama sonuçları için geri sayım sona erdi. MEB 3 bin 500 engelli ataması başvuruları 3-7 Nisan 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Engelli öğretmen atama sonuçları ise bugün personel.meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. İşte 2023 engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 25.04.2023 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Engelli öğretmen atama tercih işlemleri 15 Nisan günü sona erdi. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sıra engelli öğretmen atamasına geldi. Heyecanla beklenen sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. İşte 2023 engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı...

  • Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması bugün gerçekleştirilen törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şûra Salonu'nda düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı 3 bin 500 Engelli Öğretmen Atama Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

  • Konuşmasında, 3 bin 500 engelli vatandaşın sınavlarda aldıkları puan sıralamasına göre atama işlemlerini gerçekleştirmek üzere bir arada olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu atamayla birlikte son on yılda eğitim camiasına katılan engelli öğretmen sayısının yaklaşık 11 bin 500'ü bulduğunu ifade etti. "Bir ülkenin gelişmesinin, kalkınmasının, ilerlemesinin en önemli işaretlerinden biri de, toplum içindeki dezavantajlı kesimlerin hayata katılma düzeyleridir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzunca bir süre, engelli bireylerinin eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler yaşamış bir ülke olduğuna işaret etti.

  • ENGELLİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Engelli atama sonuçları 25 Nisan Salı günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Atamalara ilişkin duyuru "http://personel.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek.

    MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ENGELLİ ÖĞRETMENLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

    Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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