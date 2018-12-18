19 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Bir kazada hayatını kaybeden modacı Sinem Yalçın'ın engelli olan kız kardeşi Didem Yalçın’ı gittiği kuaför dükkanında darp ettiği iddia edilen sanıkların yargılanmasına başlandı.
Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Üsküdar'da 14 Ocak 2008 tarihinde trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden modacı Sinem Yalçın’ın kardeşi Didem Yalçın, iddiaya göre saçını yaptırmak için gittiği kuaförde darp edildi. Gürültü yaptığı, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle yüzde 72 psikolojik engelli Didem Yalçın’ı darp ettiği belirtilen 2 kuaför hakkında Yalçın ailesi suç duyurusunda bulundu. Kuaförler hakkında “beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama” suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
AİLE BAKANLIĞI DA DAVADA
Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık kuaförler Cevdet Erden ve Gülçin Çetiner ile 34 yaşındaki mağdur Didem Yalçın’ın babası katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.
İDDİALARI REDDETTİLER, ENGELLİ KADINI SUÇLADILAR
Didem Yalçın’ın darp raporu olmasına rağmen sanıklar suçlamayı kabul etmedi. Yalçın’ın darp eyleminde bulunduğunu öne sürdü. Sanık Cevdet Erden, “Aksine kendisi Gülçin’in yüzüne telefonla vurdu. Bunun üzerine tatsızlık yaşanmaması için Didem’i kolundan tutarak dışarıya çıkarmaya çalıştım” dedi. Diğer sanık Gülçin Çetiner de darp iddialarını yalanlayarak, “O gün çok sinirliydi. Müşterilerimiz rahatsız olmasın diye dışarı çıkmasını istedim. Elindeki telefonla yüzüme vurdu” diye konuştu.
Engelli kadının babası ise şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.
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