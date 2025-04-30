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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Engelli işçi çalıştırana 49.150 TL teşvik - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Engelli işçi çalıştırana 49.150 TL teşvik

        Engelli işçi çalıştıran işverenlere prim teşviki sağlanıyor. Her bir engelli için yıllık prim teşviki 49.150,44 TL'ye ulaşıyor. Prim teşvikinden, zorunlu olsun ya da olmasın engelli işçi çalıştıran tüm işverenler yararlanır. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 30.04.2025 - 07:24 Güncelleme: 30.04.2025 - 07:24
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        Engelli işçi patronuna prim teşviki
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        İş Kanunu uyarınca, işverenler işçi sayısı 50 ve daha fazla olan özel sektör işyerlerinde yüzde 3 engelli işçiyi uygun işlerde çalıştırmak zorundadır. İşçi sayısının tespitinde belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan tüm işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülerek hesaplamaya dahil edilir. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin çalıştırmakla yükümlü olduğu engelli işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

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        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        İş Kanununa tabi engelli işçiler ile 5378 Sayılı Engelli Kanunu uyarınca ruhsal ve zihinsel engellilere yönelik “korumalı işyerinde” çalışan işçiler için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanır.

        İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları işçilerle ilgili aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve işçi payına düşen sigorta primi ile Hazinece karşılanmayan işveren primini ödemiş olması gerekir. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece karşılanan prim gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir. Prim indiriminden geçici 20’nci madde kapsamındaki banka ve sigorta sandıkları da yararlanır.

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        Engelli işçi çalıştıran işverenler mevcut asgari ücret üzerinden aylık 4.095,87 TL prim indiriminden yararlanırlar. Asgari ücret temmuz ayında zamlanmazsa ocak ayından beri çalıştırılan işçi için bir yıllık prim teşviki 49.150,44 TL’ye ulaşacak.

        Söz konusu prim indirimi, yükümlülüğünü yerine getirdiği halde fazladan engelli işçi çalıştıranlar ile engelli işçi çalıştırmakla yükümlü olmadığı halde engelli işçi çalıştıran işverenlere de sağlanır.

        ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA CEZASI DAHA FAZLA

        Engelli işçi çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işveren hakkında, çalıştırmadığı her bir engelli için her ay 30.081 TL idari para cezası uygulanır. Üç işçi çalıştırmak zorunda olan işveren her ay 90.243 TL ceza ile karşı karşıya kalır.

        Bu şekilde kesilen cezalar engellilerin kendi işini kurmaları, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması gibi projelerde kullanılır.

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        ENGELLİ İŞÇİ İŞKUR ARACILIĞIYLA İŞE ALINMALI

        İşverenlerin çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli işçileri Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe almaları gerekir.

        Yer altı ve su altı işlerinde engelli işçi çalıştırılması yasaktır. Bu nedenle, işçi sayısının hesabında yer altı ve su altı işlerinde çalışan işçiler dikkate alınmaz.

        MALULİYETİ KALKAN ESKİ İŞÇİYİ İŞE ALMAYAN İŞVEREN TAZMİNAT ÖDER

        İşyerinin işçisi iken engelli duruma düşen işçilere işe alımda öncelik tanınır. Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalan ve sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundalar. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren işe almazsa, işe alınma talebinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalır.

        ENGELLİ İŞÇİYE VERGİ İNDİRİMİ

        Engelli vergi indirimi raporu ile emekli olma hakkı 19 Ocak 2025 tarihinden itibaren sona erdi. Ancak, engelli raporu ile vergi indiriminden yararlanma hakkı devam ediyor. Engel derecesi yüzde 40 – 59 arasındakilerin aylık 2.400 TL, engel oranı yüzde 60 – 79 oranındakilerin aylık 5.700 TL ve engel oranı yüzde 80 ve üzeri olanların aylık 9.900 TL tutarındaki kazançlarına vergi indirimi uygulanır. Böylece, yüzde 80 ve üzeri engellilerin eline geçen net ücret aylık 1.485 TL, yıllık 17.820 TL artar. Engel oranı yüzde 60 – 79 olanlarda yıllık avantaj 10.260 TL, engel oranı yüzde 80 ve üzeri olanlarda yıllık avantaj ise 4.320 TL’dir.

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