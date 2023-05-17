Engelli bakım merkezindeki darp iddiasında ceza belli oldu!

Baba Serdaroğlu, yaklaşık 8 ay bakım merkezinde kalan oğlunun yüzde 78 olan engel durumunun yüzde 90'a yükseldiğini, vücudunda morluklar olmasına ve kalça kırığına rağmen hastaneye sevkinin 12 gün sonra yapıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Baba Serdaroğlu, sürekli ziyaret ettikleri oğlunun bakım merkezinde darp edilerek kötü muamele gördüğünü de iddia etti.

Sakarya'da oturan Ömer Serdaroğlu, rahatsızlıkları dolayısıyla bakımını sürdüremediği yüzde 78 zihinsel engelli oğlu Selim Serdaroğlu'nu, 2017 yılı ağustos ayında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan özel bir zihinsel engelli bakım merkezine yerleştirdi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2020 yılında iddianame hazırlanırken, soruşturma kapsamında bakım merkezinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. 26 Nisan 2018 tarihli güvenlik kamerası kayıtlarında Selim Serdaroğlu'nun tek başına yardım almaksızın yürüyebildiği ancak yatak odasına girdikten yaklaşık 1 saat sonra yürümekte zorlandığı, personelin farklı saatlerde Serdaroğlu'nu kollarından ve bacaklarından tutup taşıyarak odasına götürüldüğü tespit edildi. Bilirkişi raporunda ise engelli bakım merkezi personelinin yanı sıra kurum müdürü ve sahibinin de kusurlu bulunduğu belirtildi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi´nde kalça ameliyatının ardından tedavi gören Selim Serdaroğlu, 2020 yılı kasım ayında hayatını kaybederken, Eskişehir 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi´ne aralarında bakıcı, sağlık personeli ve kurum müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianamede odada yalnızken düşerek kalçasını kırdığı belirtilen Selim Serdaroğlu için sanıklar Aysun Y., Ayşe G., Esma U., Fikriye O., Gizem Ç., Hamide B, Tuğçe Y., Ummahan E., Bedia K., Seferihan Y., Fatmagül U., Havva Ç., İrem B., Serhat Sedat D., Yağmur T., Rabia K., Hafize Ç., Soner G., Yusuf G., Emin D., Merve Ç. ve Damla K. hakkında "taksirle yaralanmaya neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 14´üncü duruşmasına, hayatını kaybeden özürlü Selim Serdaroğlu'nun ailesi katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme, avukatların son savunmalarının ardından kurum sahibi Selahattin Serhat D.'ye 10 bin lira, Yağmur T.'ye 7 bin 500 lira, diğer sanıklar Rabia K., Hafize Ç., Soner G., Yusuf G., Emin D., Merve Ç. ve Damla K. hakkında ise 3'er bin lira adli para cezası verdi.

SANIKLARIN CEZALARINDA "TAKDİRİ İNDİRİM" UYGULANDI

Sanıkların cezalarında takdiri indirim uygulayan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Davada yargılanan diğer 14 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Mahkeme sanıklara verilen kararda, olay nedeniyle belirlenebilir somut bir zararının bulunmaması ile sanıklar hakkında mahkemece bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat getirilmesinin dikkate alındığını kaydedildi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Serdaroğlu ailenin avukatları Özge Canko ve Özgecan Sırma, verilen karara karşı itiraz edeceklerini belirterek, "Bir kısım beraat kararı ve düşük hadden olan cezalandırmaların kesin kararda değişeceğine inanıyoruz. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.