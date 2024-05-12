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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Engeller yapay zeka uygulamalarıyla daha kolay aşılıyor - Teknoloji Haberleri

        Engeller yapay zeka uygulamalarıyla daha kolay aşılıyor

        Yapay zeka uygulamaları birçok alanda olduğu gibi engellilerin hayatına da olumlu etki ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:25
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        Engeller yapay zekayla aşılıyor
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        AA muhabirinin, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı derlemeye göre, yapay zekanın kullanım alanı genişlerken engelli dostu uygulamalar da bunlar arasında yer alıyor.

        Kişinin kendi sesine çok benzer bir ses oluşturmaya olanak sağlayan teknolojilerle ses kaybı yaşayanlar seslerine tekrar kavuşabiliyor.

        OpenAI şirketince geliştirilen "Voice Engine" modeli 15 saniyelik ses kaydıyla çalıştırılabiliyor. Kişinin sesini başka dillere çevirmeye ya da metinleri okumaya olanak sağlayan teknoloji, konuşma zorluğu çeken ya da ses kaybı yaşayanların hayatını kolaylaştırıyor.

        Bu kapsamda, doktorlar Fatima Mirza, Rohaid Ali ve Konstantina Svokos, bir okul projesi için kaydedilen videodan alınan sesleri kullanarak akıcı konuşmasını kaybeden bir hastanın sesini eski haline getirmeyi başardı.

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        GÖRME ENGELLİLERLE GÖNÜLLÜLERİ BİR ARAYA GETİREN UYGULAMALAR

        Yapay zekayla güçlenen kameralar da kişileri ve nesneleri tanıyabiliyor. Güvenlik kameralarında ve radarlarda da kullanılan teknoloji, görme engelli bireylerin etraflarını tanımlamalarına olanak sağlıyor.

        Bu kapsamda, "From Your Eyes" veya "Be My Eyes" gibi yapay zeka destekli telefon uygulamaları görme engelliler ile gönüllüleri bir araya getiriyor.

        Görme engelli genç girişimci Zülal Tannur'un arkadaşlarıyla geliştirdiği "From Your Eyes" sayesinde, makine öğrenmesi teknolojisi kullanılarak gönüllülerin taslaklar üzerinde yaptığı değişiklikler uygulama tarafından öğreniliyor.

        BE MY EYES VE SESLİ KİTAP

        "Be My Eyes" uygulamasında da gönüllüler ile görme engelliler arasında videolu görüşme olanağı sağlanıyor.

        Görme engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalar arasında sesli kitaplar da yer alırken birçok kurum ve kuruluş sesli kitap arşivi oluşturdu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce Milli Kütüphane'de uygulamaya konulan "Konuşan Kitaplık", gönüllü okurların da katkılarıyla, görme engelli üyelerin talepleri doğrultusunda seslendirilen kitaplara erişim imkanı tanıyor.

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