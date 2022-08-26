Engelin 'engel' olmadığını söyleyen şarkı

Sanatçı Nebil Fidan "Engel Sensin" adlı şarkısıyla, çoğumuzun her şey normal giderken hissedip, görmediğimiz farkındalığı ortaya koyuyor.





Fidan'ın yaptığı şarkının hikayesi aslında 14 yıl önce başlamış. Yalnızca farkına varması biraz zaman almış Nebil Fidan’ın. Fidan, bunun yanında, “insan, sağlıklı yaşam sürerken, eksiklerin ne denli zor olduğunu anlayamıyor” diyor. Evlilik bağı kurması, bu şarkının içsel temellerini atmasına bir hayli yardımcı olmuş. Öncesinde söz ve müzik vardı elbette diyerek; şu satırlarla tamamlıyor konuşmasını:

Aşklar, ayrılıklar, mutluluklar… Bunlar bilinen hikayelerdi şarkılarda. Zaman her şeyin ilacı sonuçta. Ya dinmeyen acılar? yaşanan zorluklar, görmezden gelinmek, tenkitler… İşte bunlar birikmişti zaman tünelinde. Kucağındaki yük değildi, yüzleşmeydi kendisiyle. “Farkındalığı ortaya koyma anıydı artık.

NEBİL FİDAN KİMDİR?

Ankara doğumlu Nebil Fidan, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı; daha sonra Vatani görevini yapmak üzere Malatya ya gitmiş orda müzikle yolu kesişti. Vatani görevini tamamladıktan sonra müziğin mutfak kısmı olan içinden geldiği gibi Beste yapmaya çalışırken, karşısına söz&müzik yazarı Rıfat Güneş çıktı. Onun abiliği ve dostluğu sayesinde engel sensin şarkısı müzik severlerle buluşmak üzere hayata geçti. Daha sonra yine engel durumu olan eşi ile hayatını birleştirerek her bireyin bir gün engelli adayı olabileceğinin bilincinde olarak engelin bir engel teşkil etmeyeceğini kendi yaşantısıyla ortaya koydu. Bir kız babası olan Nebil Fidan Ankara da yaşamakta.