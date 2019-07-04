Enflasyondaki bu gidişle TCMB faizde 4X4 yapar

Enflasyon haziranda 3 puanla sert geriledi ve yıllık yüzde 15.72’ye indi. Yılın ilk yarısında birikimli tüketici enflasyonu yüzde 5’te kaldı.

İkinci yarıda buna yakın bir gerçekleşme olursa yılı yüzde 10’la kapatırız. Ancak biliyoruz ki, bu zor. Yapılmayan kamusal zamlar yürürlüğe giriyor. Bu zamların etkisiyle temmuz ayı enflasyonu yüksek çıkacak.

YÜKSEK OYNAKLIK DÖNEMİ

-Haziran ayında baz etkisi ve gıda fiyatlarındaki düşüşle aşağı yönde başlayan sert hareketler temmuzda yukarı yönde, ağustosta aşağı yönde, eylülde 6.30’luk enflasyonun endeksten çıkmasıyla tek haneye inerek, ekimde de tek hanede kalarak devam edebilir.

-Kasımdan itibaren baz etkisi avantajı tersine dönecek ve bu kez enflasyonda sert yükselmeler olabilecek. Kısaca haziranda enflasyonda başlayan yüksek oynaklığın yıl boyunca sürmesini bekliyoruz.

YILI DAHA DÜŞÜK DÜZEYDE KAPATABİLİRİZ

-Yüksek oynaklık dönemi ardından ve yapılacak kamusal zamlara rağmen yıl sonu itibariyle enflasyon bugünkü düzeyinin biraz daha aşağısında olacak gibi.

-TCMB de enflasyonu yıl sonunda yüzde 14.6 tahmin ediyor. Bunun biraz altında yüzde 12-13 civarında bir gerçekleşmeyi öngörüyoruz.

ENFLASYON DÜŞÜŞÜNÜN NEDENLERİ

-Bunun da dört nedeni var. Birisi baz etkisi ki, ekim ayına kadar enflasyonun düşüşüne yardımcı olacak.

-İkincisi taze meyve sebze fiyatlarının bu yıl beklenenden daha fazla düşmesi.

-Üçüncüsü de döviz kurundaki kabarmanın şimdilik durması ve yaz aylarının pozitif koşulları altında sakin seyrini sürdürmesini beklememiz. Buradan kısa vadede enflasyona bir baskı gelmeyebilir.

-İç talebin durgun seyretmesi de mal ve hizmet fiyatlarını artırmayı zorlaştırıyor.

HER TOPLANTIDA FAİZ DÜŞÜŞÜ

Eğer yılı yüzde 13 civarında bir enflasyonla kapayacaksak bugünkü politika faizi ile arasında 10 puanı aşan bir makas oluşuyor. Bu durumda Merkez Bankası yılın ikinci yarısında rahatlıkla faiz indirimlerini yapabilir.

-İlki 24 Temmuz’da olmak üzere yılın ikinci yarısında dört rutin toplantısının dördünde de faizi indirebilir.

-Birer puanlık indirimlere gitse yılın sonunda yüzde 20 faiz düzeyine inilir ki, gerçekleşen enflasyon ile arasında yine 7 puan gibi bir makas kalır. Bu da yüksek bir güvenlik yastığı görevi görür. Hatta Merkez Bankası daha fazla indirime dahi gidebilir.

DÜNYADA DA FAİZLER DÜŞÜYOR

-Bu sırada faizi indiren sadece Türkiye de olmayacak. Dünyada da faiz indirimleri genel bir eğilim olarak başladı. Bitişikte yer alan yılın ilk yarısına ait finansal varlıkların seyrine bakınca bu durum net olarak görülüyor.

-FED’in para politikasında U dönüşü yapması hem ABD 10 yıllıklarının faizini hem de dolar Libor faizlerini dörtte bir düzeyinde geriletti.

-Türkiye faizlerinde ise düşüş yok. Bu da koşulların normale dönmesiyle yılın ikinci yarısında gerçekleşebilir.

İLK YARININ GALİBİ ALTIN

-Yılın ilk yarısı için kümülatif enflasyon yüzde 5 düzeyinde kaldı. Buna karşılık en yüksek getiriyi sağlayan yatırım aracı yüzde 20.5 ile gram altın oldu.

-Ons altın ise dünyada yüzde 9.8 arttı. Türkiye’de gram altının fiyatını yüzde 20.5’e çıkaran ise dolar kurundaki artıştı.

-Nitekim yılın ilk yarısında dolar yüzde 9.4, Euro da yüzde 8.5 arttı. Kur sepetinin artışı yüzde 8.9 oldu.

-TL’nin dolar karşısındaki değeri 18.90 sentten 16.39 sente indi ve yüzde 8.5 azaldı. Euro da hesaba katıldığında TL’nin sepet değeri yüzde 8.2 düştü.

-Faizler ve borsa da dikkate alındığında yılın ilk yarısında finansal yatırım araçlarının reel getirileri yükseldi.