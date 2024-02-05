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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enflasyon sepeti güncellendi - İş-Yaşam Haberleri

        Enflasyon sepeti güncellendi

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon sepetini güncelledi. Sepete yeni giren maddeler votka, kadın montu, düğün, nişan ve benzeri toplantılar için salon kirası oldu. Çocuk ayakkabısı (deri veya suni deri) ise sepetten çıkarılan tek madde oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:48
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        Enflasyon sepeti güncellendi
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her sene olduğu gibi bu yıl da Ocak ayı verileriyle birlikte enflasyon sepetinde güncellemeye gitti.

        Buna göre Türkiye geneli için tahmin veren TÜFE’de 2024 yılında 81 ilin tamamı ve 227 ilçe kapsamında, 28 bin 852 işyeri ve 5 bin 246 konuttan (kira) 406 madde, 913 madde çeşidi için her ay yaklaşık 608 bin 594 fiyat derlenecek.

        TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında TÜFE mal ve hizmet sepetine yeni giren maddeler votka, kadın mont, düğün, nişan vb. toplantılar için salon kirası iken sepetten çıkan tek madde çocuk ayakkabısı (deri veya suni deri) oldu.

        Ayrıca, makarna, süt, sigara, ayakkabı (kadın için), elektrikli süpürge, saklama ve muhafaza malzemeleri, diğer sağlık ürünleri, otomobil (dizel), otomobil (benzinli), köprü geçiş ücreti, tren ücreti (şehirlerarası), uçak bileti ücreti, sportif faaliyetler için yapılan ödemeler, özel televizyon ve çevrimiçi yayın hizmetleri, magazin ve dergiler ve saat maddeleri altında kapsanan madde çeşitleri ve madde çeşit ağırlıkları güncellendi.

        TÜİK açıklamasında şöyle denildi:

        "Bu değişikliklerin sebebi, hanehalklarının madde çeşidi düzeyinde değişim gösteren güncel tüketim tercihlerinin TÜFE sepetine yansıtılabilmesidir. Örneğin; "sigaralar (madde)" için yeni bir ürünün (madde çeşidi) piyasaya girmesi veya yaygın olarak tüketilir hale gelmesi durumunda madde sepetine ‘çeşit’ olarak eklenmesi gerekmektedir. Aynı durum otomobiller için de geçerlidir. Her yıl yeni modellerin piyasaya girmesi ve bazı modellerin üretimine son verilmesi nedeniyle “otomobil (dizel)” ve “otomobil (benzinli)” maddeleri için fiyatı derlenen marka ve modeller (madde çeşidi) güncellenmekte, ayrıca tüketicilerin zaman içinde değişen tercihleri (örneğin; vites türü) de sepette yer alan madde çeşidi tanımlarına ve ağırlıklarına yansıtılmaktadır. Bu güncellemeler kapsamında örneğin, “elektrikli süpürge” madde başlığı altında akıllı robot süpürge, “saat” madde başlığı altında ise “akıllı saat” 2024 yılında ayrı bir madde çeşidi olarak TÜFE sepetine dahil edilmiştir. "

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