Gıdadan tekstile, maaş zammından kira artışına kadar pek çok kalemi etkileyen enflasyon rakamları her ay düzenli olarak TÜİK tarafından paylaşılıyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarına dair merak edilenlere haberimizde ulaşabilirsiniz.

2021 ENFLASYON ORANLARI SON DURUM

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.