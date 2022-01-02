Enflasyon farkı nedir, ne anlama gelir? 2022 Enflasyon farkı nasıl hesaplanır ve maaşlara etkisi nedir?

Tüm kamu çalışan ve emeklilerinin Ocak ve Temmuz aylarında dikkat kesildiği enflasyon farkı zammı yarın açıklanıyor. Kritik önem taşıyan bu enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır sorularının cevabını haberimizde sizler için derledik...

ENFLASYON FARKI NEDİR?

Enflasyon farkı belirli bir zaman diliminin başka bir zaman dilimine göre enflasyonda yaşanan artış veya düşüşün oranıdır. Emekli maaşları al ayda bir defa enflasyon farkına göre Temmuz ve Ocak ayında zamlanır. Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon farkına göre zam yapılıyor.

Ocak ayında ise Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre Ocak ayında emekli maaşlarına zam yapılıyor.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?

a) Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

b) Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere “enflasyon farkı” şeklinde ilave bir artış yapılması yapılmaktadır.

ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayına göre 6 aylık enflasyon farkı Ocak ayının 3'ünde Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla belli olacak. Bununla birlikte Hazirandan sonraki 5 ayın enflasyon oranları açıklandığı için tahminler kuvvetlendi.

Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Böylelikle 6 aylık enflasyon artışı da belli olacak.