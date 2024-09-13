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        Haberler Ekonomi Borsa Enflasyon beklentisinde hafif gerileme - Borsa Haberleri

        Enflasyon beklentisinde hafif gerileme

        Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 oldu. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 37,16 TL seviyesine geriledi. 2025 büyüme tahmini yüzde 3,4 olarak güncellendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 10:58 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:34
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        Enflasyon beklentisinde hafif gerileme
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        Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

        2024 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 2024 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, 16 reel sektör ve 48 finansal sektör temsilcilerinden oluşan 64 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Ankete göre piyasanın enflasyon beklentilerinde ise hafif gerileme görüldü.

        ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

        "Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 43,14 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,71 iken, bu anket döneminde yüzde 27,49 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,30 ve yüzde 18,38 olarak gerçekleşti.

        FAİZ BEKLENTİSİ SABİT

        Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,00 iken, bu anket döneminde yüzde 50,83 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

        DOLAR/TL TAHMİNİ GERİLEDİ

        Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,28 TL iken, bu anket döneminde 37,16 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,03 TL iken, bu anket döneminde 42,43 TL olarak gerçekleşti.

        BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

        Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak düşürüldü.

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