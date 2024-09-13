İstanbul'da inanılmaz görüntü! Polisin gözü önünde iş yerine ateş açtı!
İstanbul Esenyurt'ta motosikletli silahlı saldırgan bir iş yerine ateş açtı. Saldırganın, bu sırada sol çaprazındaki zırhlı araçla denetim yapan polis ekiplerini umursamaması dikkat çekti
Esenyurt'ta motosikletli kasklı şüpheli, bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi.
DHA'nın haberine göre iş yerinin olduğu caddede denetim yapan polis ekiplerine aldırmayan saldırgan, motosikletiyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kasklı bir şüpheli, caddedeki bir iş yerine silahlı saldırıda bulundu.
Aynı noktada zırhlı araçla denetim yapan polis ekiplerini umursamayan motosikletli saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı.
UYARI ATEŞİ AÇILDI
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi uyarı ateşi açarak durdurmaya çalıştı. Olay yerindeki ekiplerin telsizle destek istemesi üzerine, çevrede güvenlik önlemi alınarak inceleme başlatıldı.
GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Saldırının hedefindeki iş yerinin kapalı olduğu ve kurşunların iş yerine isabet etmediği belirlendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izledi. Olay anının başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.