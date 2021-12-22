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Son dakika: "Enez Ayasofyası" 56 yıl sonra ibadete açılıyor

"Enez Ayasofyası" olarak bilinen tarihi cami 56 yıl sonra ibadete açılıyor

"Enez Ayasofyası" olarak bilinen ve harap durumdayken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ayağa kaldırılan Enez Ayasofya Cami-i Şerifi bu cuma yeniden ibadete açılacak. Tarihi caminin vakfiyesine uygun şekilde restorasyonu 2016 yılında başlamıştı

22.12.2021 - 15:30 | Güncelleme: GÜNDEM
AA

  • Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Cenevizlilere ait Enez'i fethetmesi sonrası 12. yüzyıl yapısına mihrap, minber ve kesme taştan minare yapılarak camiye dönüştürüldü.

  • Osmanlı döneminde birkaç kez onarımdan geçirilen caminin bir kısmı 1965'teki depremde yıkıldı.

  • Bu süreçte onarımı yapılmayan cami, bir müddet sonra büyük ölçüde zarar gördü bu nedenle ibadete kapatıldı.

  • Tarihi caminin restorasyonu amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2015 yılında ilk adım atıldı.

  • Proje ve ihale aşaması sonrası 2016 yılında başlanan tarihi caminin vakfiyesine uygun şekilde restorasyonu Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda tamamlandı.

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