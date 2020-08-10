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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Futbolcu Enes Ünal ile hamile eşi Lisa Smellers'ın Bodrum tatili devam ediyor. Çift, önceki gün Yalıkavak, Tilkici Koyu'ndaki bir plajda objektiflere takıldı.

Ünal, eşi ve arkadaşları ile birlikte bir süre voleybol oynadı.