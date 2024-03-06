Enes Emre Büyük: Hayalim A takımda oynamak

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Galatasaray’ın altyapısında yetişen 17 yaşındaki file bekçisi Enes Emre Büyük, hedefleriyle ilgili konuştu.

Büyük, "Her oyuncu gibi benim de Avrupa’da oynama hayalim var ama her zaman önceliğim Galatasaray. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok sıkı çalışıyorum. Antrenmanlarımı aksatmadan hayallerim için yoğun çalışmalar yapıyorum. Kendimi kanıtladıktan sonra da A Takım’da oynamak istiyorum" dedi.