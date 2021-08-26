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Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında? İşte Enes Batur hayatı ve filmleri hakkında merak edilenler

Sosyal medyanın gündeminde Enes Batur'un da aralarında olduğu 16 fenomene soruşturma açıldığı haberi var. Dijital yayın platformu YouTube ise ünlenen içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur araştırılıyor. Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında? Enes Batur'un sevgilisi kim?

26.08.2021 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Enes Batur kimdir? Enes Batur kaç yaşında? İşte Enes Batur hayatı ve filmleri hakkında merak edilenler

Youtuber Enes Batur'un izinsiz çekilişk yaptığı gerekçesiyle ifadeye çağırılması sosyal medyada gündem oldu. Youtube'da 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un yaşı ve hayatı araştırılıyor. İşte Enes Batur hakkında merak edilenler

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998'de Arzu ve Fatih Sungurtekin çiftinin oğlu olarak Antalya'da doğdu. Sungurtekin kanalında yayınlamış olduğu bir videoda annesinin Malatyalı, babasının Adanalı olduğuna değinmiş, kendisini de Adanalı olarak tanımlamıştır.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri istenildi. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi. Batur, 2019 yılının Haziran ayında Survivor adlı yarışma programında konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Enes Batur, Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde bir süre eğitim almış, YouTube kariyeri gelişince yüksek eğitimine Nişantaşı Üniversitesi'nin Sinema ve Televizyon bölümünde devam etmiştir.

Nisan ve Mayıs 2020'de Oyuncak Avı adlı kanalın, SocialBlade verilerine göre bir günde 8 milyonu aşkın abone kazanarak Enes Batur'u geçtiği ve Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTube kanalı olduğuna dair çeşitli haberler yayımlandı. Ancak SocialBlade Enes Batur'un sıralamasını değiştirmedi ve Oyuncak Avı Adlı kanalı ABD menşeli olarak sınıflandırdı.

ENES BATUR FİLMLERİ

Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? (2018)[20]
Kafalar Karışık (2018)
Enes Batur Gerçek Kahraman (2019)

ENES BATUR ŞARKILARI

"Sen Yerinde Dur" (2018) (Hayal mi? Gerçek mi? Orijinal Film Müzikleri)
"Gel Hadi Gel (feat. Kaya Giray)" (2018) Yönetmen Gökhan Çalbay
"Dolunay" (2019) Yönetmen Enes Batur
"Biliyom" (2020) Yönetmen Silvyo Behmoaras
"Yüreğine İnan" (2020)
"Ayaz" (2021) Yönetmen Said Ateş

ENES BATUR ÖZEL HAYATI

Enes Batur, 2017 yılından 2018 yılına kadar Başak Karahan ile sevgiliydi. 23 Mayıs 2019 tarihinde, Damla Aslanalp ile evliliği hakkında haberler ortaya çıktı. Ancak Haziran 2019'da, Enes Batur Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda aslında gerçekten evlenmediğini, filminin reklamı için olduğunu açıkladı. Enes Batur'un daha sonra Ecenaz Üçer ile sevgili olsuğu öğrenildi.

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