Batur şu ifadeleri kullandı:

Mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir olay yaşadım. Korona atlattım ama şunu anladım; sağlıktan değerli, sevilmekten daha değerli hiçbir şey yok.

Zor günün geldiğinde yanında iyi dostlar barındırabilmek kadar değerli hiçbir şey yok. Şükür ki yine aranızdayım, sağlığım yerimde. Böyle bir kazadan hiçbir yara almadan kurtulabilmek çok ilginç. Neler yaşadığımı şimdi anlatacağım.