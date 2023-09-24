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        Haberler Spor Diğer Güreş Enes Başar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Enes Başar, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

        Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 63 kiloda Fransız rakibi Stefan Clement'i 9-6 mağlup eden Enes Başar, bronz madalyanın sahibi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 20:08 Güncelleme: 24.09.2023 - 20:08
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        Enes Başar'dan bronz madalya!
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        Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo mücadelesinde Fransız rakibi Stefan Roger Clement'i yenerek bronz madalya elde etti.

        Başkent Belgrad'daki organizasyonda Enes Başar, grekoromen stil 63 kilo üçüncülük müsabakasında Fransız Stefan Roger Clement ile karşılaştı.

        Rakibini 9-6'lık skorla yenen Enes Başar, dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

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