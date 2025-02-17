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        Haberler Ekonomi Enerji Enerjisa Üretim'e prestijli ödül - Enerji Haberleri

        Enerjisa Üretim'e prestijli ödül

        Türkiye'nin lider özel sektör elektrik üreticisi Enerjisa Üretim, 2025 yılında uluslararası çapta düzenlenen değerlendirmeler sonucunda verilen Top Employers Institute Ödülü'nün sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:09 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:09
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        Enerjisa Üretim'e prestijli ödül
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        29 santrali yaklaşık 4.000 MW kurulu gücü ve 1.300'ü aşkın çalışan sayısıyla Türkiye'nin özel enerji üretim şirketi Enerjisa Üretim, insan ve kültür alanında dünya çapında prestije sahip Top Employers Institute tarafından 'En İyi İşveren' ünvanına layık görüldü.

        Kapsamlı değerlendirme sürecinde öne çıkan başarılar

        Top Employers Institute tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmelerde, Çalışma Ortamı, Yetenek Kazanımı, Öğrenme, Çeşitlilik ve Dahil Etme ile Çalışan Refahı gibi 20 başlıkta yer alan 400'den fazla insan ve kültür sürecindeki üstün başarısıyla dikkat çeken Enerjisa Üretim, bu prestijli sertifikayı almaya layık görüldü.

        Top Employers Institute, insan ve kültür uygulamalarını değerlendiren ve ödüllendiren küresel bir otorite olarak, iş dünyasında mükemmeliyetin standartlarını belirliyor. Bu prestijli ödül programı, katılımcı şirketleri 'tercih edilen işveren' ünvanıyla onurlandırarak, uluslararası alanda tanınmalarını sağlıyor.

        “İnsan ve kültür faaliyetlerimizin merkezinde çalışanlarımızın memnuniyeti ve bağlılığı yer alıyor”

        Üst üste En İyi İşveren Ödülü'nü (Top Employer) almaktan gurur duyduklarını dile getiren Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale "Bu yıl da ‘En İyi İşveren' sertifikasına layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Uluslararası alanda tanınmış bağımsız kuruluşların iş süreçlerimizi belirli kriterlere göre sistematik olarak değerlendirmesi, gelişimimize önemli katkılar sağlıyor. İnsan ve kültür süreçlerimizin her yıl detaylı analiz edilmesi, gelişimimizi ölçümlemek ve daha ileriye taşımak adına büyük bir değer taşıyor. Bu tür güvenilir sertifikasyon programları, inovasyon odaklı yaklaşımımızı güçlendirmede kritik bir rol oynuyor. Enerjisa Üretim olarak, insan ve kültür yönetimi ve iş süreçlerinde dünya çapındaki yenilikleri yakından takip ediyor, teknolojinin çalışan deneyimine sunduğu katkıları odağımıza alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim" dedi.

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