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        Haberler İş-Yaşam Enerjisa Enerji'den 'Daha İyi Bir Gelecek' adımı - İş-Yaşam Haberleri

        Enerjisa Enerji'den 'Daha İyi Bir Gelecek' adımı

        Enerjisa Enerji öncülüğündeki kurumlar verimlilik için 'Daha İyi Bir Gelecek' platformunda buluştu. Kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan birçok paydaşın da yer aldığı platformun lansman toplantısında, Türkiye'deki işletmelerin verimlilik raporu ile Türkiye Verim Haritası kamuoyu ile paylaşıldı.

        İrem Kuşoğlu
        ikusoglu@haberturk.com
        Giriş: 20.07.2023 - 16:17
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        Enerjisa Enerji'den 'Daha İyi Bir Gelecek' adımı
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        'Herkes için Daha İyi Bir Gelecek' sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülebilir bir gelecek yaratmak amacıyla çalışmalarını yürüten Enerjisa Enerji, 'Daha İyi Bir Gelecek' platformunun lansman toplantısını Fişekhane’de gerçekleştirdi.

        Lansmana kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan çok sayıda kişi katıldı.

        Platformu destekleyen ve danışma kurulunda yer alan kurumlar arasında, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı (TEPAV), TÜBİTAK MAM, İTÜ Enerji Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi İklim, Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi (IICEC), Enerji Verimliliği Derneği (Enver) ve Tiyatro Kooperatifleri yer aldı.

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        TÜRKİYE VERİM HARİTASI VE VERİM ARAŞTIRMASI RAPORU

        Platformun ilk somut uygulaması olarak, Türkiye’deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini ortaya koyan kapsamlı bir araştırma yayınladı.

        18 farklı ilden, 12 sektörden 1.249 işletmenin katıldığı araştırmanın sektörel ve bölgesel analizlerini içeren Türkiye Verim Haritası yayına açıldı.

        Türkiye Verim HaritasI Araştırması bulgularına göre Türkiye’deki işletmelerin büyük bir bölümünün “Farkına Varış” döneminde bulunuyor. Küçük işletmelerin karışıklık döneminde yer aldığı, ölçek büyüdükçe ve gelişmiş bölgelere yerleşim durumuna göre “Ölçüm” dönemine geçiş yapılıyor. “Yönetim” döneminde bulunan işletmelerin ise neredeyse yok denecek kadar az oranda olduğu göze çarpıyor.

        ZAİMLER: HEDEFİMİZ 'DAHA İYİ BİR GELECEK' PLATFORMUNUN ETKİN BİR SİVİL TOPLUM TEMSİLCİSİ HALİNE GELMESİ

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        Platformun lansman toplantısında açılış konuşmasını yapan Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, “Enerji sektörünün odak noktalarından biri olan enerji yoğunluğu, tam olarak ekonomik verimlilik ile ilişkili bir kavram. Bu nedenle enerji sektörünün lider oyuncusu olan Enerjisa Enerji’nin bu platforma öncülük etmesini çok anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.

        Zaimler konuşmasında "İklim krizine dur demek, yıkıcı teknolojiler geliştirmek gibi konuları yalnızca tartışmak veya ilgi çekici bir slogan olarak kullanmak yerine somut adımlar atmamız gerekiyor. İnsanlara yol gösterecek, ilham verecek ve her şeyden önemlisi birçok değerli paydaşın katkılarıyla somut adımlar atacak olan “Daha iyi bir gelecek” platformu hepimizi çok heyecanlandırıyor. Amacımız, bu platform kanalıyla bir araya gelen tüm paydaşların ortak çalışması sonucunda, Türkiye’nin ekonomik verimliliği üzerine somut projeler inşa etmek ve bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında Enerjisa Enerji olarak öncülük etmek. Aynı zamanda projelerle ilgili yeni fon mekanizmaları ve işbirliklerinin de arayışı içerisinde olacağız. Nihayetinde ise hedefimiz, Daha İyi Bir Gelecek platformunun, kendi ayakları üzerinde duran, etkin bir sivil toplum temsilcisi haline gelmesidir" diye ekledi.

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        PINAR: AMACIMIZ DAHA İYİ DAHA VERİMLİ BİR GELECEĞE KATKI SAĞLAMAK

        Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ise "Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan cari açığın azaltılması için en önemli başlıkların başında verimlilik kavramı geliyor. Cari açığın en büyük kısmını oluşturan enerji sektörü ise bu alanda büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu amaçla kurulmasını hayal ettiğimiz “Daha İyi Bir Gelecek” platformunun, bugün hayallerimizin de ötesinde birçok kıymetli paydaşın katkı verdiği bir yapı haline gelmesi bu sorumluluğu daha da fazla hissetmemize yol açıyor. Amacımız gelecek nesiller için Türkiye’de daha iyi, daha temiz ve daha verimli bir geleceğe katkı sağlamaktır" dedi.

        ÖZGÜR: UZUN SOLUKLU BİR PROJENİN İLK ADIMLARINI ATTIK

        Platformun çözüm ortağı olan IDEMA Kurucu Ortağı Dr.Ali Ercan Özgür ise konuşmasında, “Daha iyi bir gelecek için, Enerjisa Enerji, TBWA\İstanbul ve IDEMA olarak uzun soluklu bir projenin ilk adımlarını attık. Hazırladığımız Türkiye Verim Araştırması Raporu’na göre Türkiye'de işletmeler verimliliğe önem veriyorlar ancak, verimlilikten bekledikleri ana fayda maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlama odağında kalıyor. Bu nedenle verimlilik yoluyla inovasyon temelli bir rekabet gücü artırma perspektifini geliştirme alanında ihtiyaçlar ortaya çıkıyor.

        Bu projede; ihtiyaçları ortaya koyan araştırma tasarımı, Türkiye Verim Haritası ve Verim Raporu’nun oluşturulması, danışma kurulu koordinasyonu, ve çevrimiçi platform tasarımı alanlarında katkı sunduk. İş birliklerini sürdürerek, çevresel, ekonomik sürdürülebilirlik ve verimlilik odağında ülkemizin kalkınma serüvenine katkı sunacağımıza inanıyoruz.” dedi.

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        #enerjisa
        #Daha İyi Bir Gelecek
        #enerji
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