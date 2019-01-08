Kalsın, 15 milyonun üzerinde bina bulunduğunu bunların yüzde 80’e yakınının 2011 yılından önce yapılmış yalıtımsız binalar olduğunu söyledi.

Enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında enerji verimlilik bilincini tüm topluma kazandırmanın önemli olduğuna işaret eden Kalsın, enerji verimliliğinin, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması açısından hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında geldiğini aktardı.

Kalsın, iklim değişikliklerini tetikleyen en büyük etkenin, enerjinin üretim ve tüketim aşamalarında atmosfere salınan sera gazı olduğunu belirterek, enerji verimliliği politikalarının ekolojik sistemin korunmasında da kilit rol oynadığını ifade etti.

Türkiye’de tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 30’u konutlarda sarf edildiğini anlatan Kalsın, şöyle konuştu:

"Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bölümü kış aylarında hanelerin ısıtılması, yaz aylarında da soğutulması aşamalarında kullanılıyor. 1 Ocak 2011 tarihinden sonra inşaat ruhsatı alınan binaların dış cephe yalıtımları yapılmış durumdadır. Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bölümü kış aylarında hanelerin ısıtılması, yaz aylarında da soğutulması aşamalarında kullanılıyor. Alınacak bazı önlemlerle faturalarda yüzde 40'a varan tasarruf gerçekleşebilir. Türkiye'deki binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, bina alım-satım ve kiraya verme işlemlerinde enerji kimlik belgesi (EKB) aranması şartı 1 Ocak 2020'de başlayacak. Yalıtımı olmayan binaların yönetmeliğe uygun hale gelebilmesi için önümüzde 12 aylık bir süreç var. Bu süreyi iyi bir şekilde değerlendirerek binalarımızın yalıtımlarını süratle yaptırmamız gerekiyor."

Ev ve iş yerlerinde yüksek faturalardan kurtulabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle:

- Bina yalıtımı mutlaka yaptırmalı. Bu işlem enerji tüketiminde yüzde 40’a varan tasarruf sağlar.

- Pencereler ve kapılar, evdeki ısının dörtte bir oranında kaybına neden olur. Çift cam veya ısıcam olan pencereler ısı kaybını yarı yarıya düşürür. Ayrıca pencere ve kapılardaki sızdırmazlık ısı kaybını azaltır, böylelikle yüzde 15’e yakın tasarruf sağlanabilir.

- Isı kayıplarının en fazla olduğu noktalar radyatör arkalarıdır. Radyatör arkalarına ısı yalıtım levhaları yerleştirmek önemli miktarda ısı kaybını önler ve doğal gazda tasarruf sağlar.

- Radyatörlerde termostatik vana veya oda termostatı kullanımı odaların normal değerlerden daha fazla ısınmasını ve enerji kaybını önler. Yüzde 30'a varan tasarruf sağlanır.

- Kalorifer tesisatının dağıtım ve toplama borularına yalıtım yapılması doğal gaz tüketimini azaltır.

- Bazı petekleri kapatmak veya evden ayrılırken kombiyi kapatmak doğru bir yöntem değildir. Bunun yerine kombinin daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılarak evin gün boyu sabit ısıda tutulması daha verimli olur. Kombinin ayarının 40-50 derece arasında olması yakıt tüketimini azaltır.

- Kombinin sıcak su kullanılan alanlardan (Banyo ve Mutfak) en fazla 6 metre mesafede olması, sıcak suyun çabuk ulaşmasını sağlar. Mesafe uzadıkça doğal gaz tüketimi artar.

- Peteklerin üstünü, yanını, sağını ve solunu eşyalarla kapatmayacak şekilde dekore etmek önemlidir. Koltuk ve kanepe gibi eşyaların radyatörden en az 25-30 cm açıklıkta olmasına dikkat edilmeli.

- Verimli kullanımda oda sıcaklığının 20 derece olduğu ve 1 derecelik farkın yakıt tüketiminde yüzde 6 tasarruf sağladığı unutmamalı.

- Kombinin bakımı ihmal edilmemeli. Su basınç ayarının 1,5 – 2 bar arasında olmasına dikkat edilmeli.

- Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine uygun modeller seçilmeli.

- Televizyon, bilgisayar gibi ev aletleri kumanda yerine güç düğmelerinden kapatılmalı.

- Bulaşık ve çamaşır makinesi tam dolu halde çalıştırılmalı.

- Buzdolabının diğer beyaz eşyalardan uzak olmasına dikkat edilmeli. Fırın ve bulaşık makinesi gibi eşyalar çalışırken ısı yayar ve bu buzdolabının ısınmasına neden olur. Soğutma işlemi için daha fazla enerji tüketimine neden olur.

- Elektrik süpürgesinin torbası sık sık değiştirmeli.

- Çamaşırlar nemli haldeyken ütülenmeli. Buhar ayarlı ütü kullanılmalı ve ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika evvel fişi prizden çıkarılmalı.

- Güneş enerjisinden azami fayda sağlanmalı. Kontrollü aydınlatmalar, tasarruflu ampuller ve led aydınlatmaları tercih edilmeli.

- Fırınlarda gerekli olmadıkça ön ısıtma yapılmamalı ve kapağı sık sık açıp kapatılmamalı.

- Şarj aletleri prizlerde bırakılmamalı. Boşta takılı olduklarında enerji tükettikleri unutmamalı.



