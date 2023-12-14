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        Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması

        Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulaması hakkında, 2015 yılında İTÜ'yle yapılan araştırmayı işaret ederek, rapordaki "Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması, enerji planlaması, iktisadi kazanç, sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır" ifadelerini hatırlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 07:25 Güncelleme: 14.12.2023 - 07:28
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        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
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        Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaz saati uygulaması hakkında, "İstanbul’da güneş saat 08.20’de ağarıyor, Paris’te saat 08.34’te, Berlin’de yine sekiz buçukta güneş ağarıyor; oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor, anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

        TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Milli Savunma bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.

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        Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap işlemine geçildi.

        Yaz saati uygulamasıyla ilgili sorulan soruya Bakan Bayraktar şu yanıtı verdi:

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        "Yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak şunu söyleyeyim: Türkiye'de 1940 yılında yaz saati uygulamasının Avrupa’yla aynı tarihlerde yapılmasına karar verilmiş. 1962-72 arasında Türkiye'de aralıklı olarak bugünkü gibi yaz saati uygulaması yapılmış. 78-84 arasında ise sürekli yaz saati uygulamasına geçilmiş. Yine, petrol krizinin doğurduğu -yani enerjiyi verimli kullanalım diye- 84 yılından sonra da Batı’yla daha uyumlu olabilmek için yaz saati uygulaması değiştirilmiş.

        Şimdi, biz, 20 Kasım 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesiyle bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Burada 11 kişilik bir akademisyen heyeti var. Bu heyetin içerisinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü uzmanları var, sosyologlar var, diğer teknik arkadaşlar var. Bu raporda çok çarpıcı bir ifade var, müsaadenizle onu çok kısa okumak istiyorum. Son kısmını söyleyeyim: Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması, enerji planlaması, iktisadi kazanç, sosyolojik ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır.

        Dolayısıyla, bu rapora dayanarak… Yani siz nasıl faydası yok. diyorsunuz, onu siz söyleyebilirsiniz. Ama onun ötesinde şunu da ifade edeyim: Türkiye’de, İstanbul’da güneş saat 08.20’de ağarıyor, Paris’te saat 08.34’te, Berlin’de yine sekiz buçukta güneş ağarıyor; oralarda hiçbir problem olmuyor, bizde neden problem oluyor, anlamakta güçlük çekiyorum."

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        #yaz saati
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        #Alparslan Bayraktar
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