Enerji krizine karşı "birlikte duş alın" önerisi

"DUŞ ALMAK YERİNE ISLAK MENDİL KULLANIN"

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann geçtiğimiz günlerde, enerji kriziyle karşı karşıya olduklarını dile getirerek, "İnsanlar sürekli duş almak yerine ıslak mendil kullanarak tasarruf edebilirler" ifadelerini kullanmıştı.

Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi sisteminin olduğunu, elektrikli bir araba kullandığını söyleyen Kretschmann, evinin sadece bir odasını ısıttığını söylemişti. Duş alıp almadığı sorulan Kretschmann, daha da iyisini yaptığını savunarak, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa ıslak mendil var, kullanışlı bir buluş" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.