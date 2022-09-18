Enerji krizi 'Demir Kadın'ı da vurdu 0:00 / 0:00

Eyfel Kulesi; bu kez ihtişamıyla değil, gidilen ışık kısıtlamasının şaşkınlığıyla ağızları açık bıraktı. Dünyanın en çok bilinen yapılarından biri olan Eyfel Kulesi'nde ışıklandırma tasarrufuna gidilmesi, Avrupa'daki enerji krizinin ne ölçüde ciddi olduğunu gözler önüne seren göstergelerden biri oldu

Günümüzde dünyanın en yüksek 27’nci kulesi.

Bundan 133 yıl öncesini düşünün.

Dünyanın 7'nci harikası olan Keops Piramidi 147 metreydi. İki katı yükseklikteki bir yapıyı görenleri düşünün.

Fransızlar, 1789 Fransız devriminin 100’üncü yılını görkemli bir şekilde kutlamak istiyordu.

Bunun için de Paris'in her yerinden görülebilecek, Paris'in her yerini görme imkanı sağlayacak görkemli bir kule inşa edilmesine karar verildi.

Öyle bir kule olmalıydı ki dünyanın en yüksek yapısı olmalı, görenler, “Vay canına! Bu da ne?” demeliydi.

Söz konusu kulenin tasarımı için 107 başvuru yapıldı.

Seçici kurul, mimar Gustave Eiffel’in tasarımını birinci seçti. Eiffel, yardımcı mühendisleri Maurice Koechlin ve Emile Nouguier ve mimar Stephen Sauvestre ile işe giriştikten sonra Haziran 1884’te tasarım son şeklini aldıktan 4 yıl sonra inşaatına başlandı.

Rusya’nın Avrupa’ya uyguladığı enerji kısıtlamaları sonrası yaşanan kriz her geçen gün derinleşiyor. Avrupa ülkeleri, gaz sıkıntısı yaşamamak için çeşitli kemer sıkma politikaları devreye alıyor. Son olarak Eyfel Kulesi'nin ışıklarının enerji tasarrufu için bir saat daha erken kapatılma kararının alınması enerji krizinin boyutlarını gözler önüne serdi.