ABD'ye kısmet oldu 0:00 / 0:00

Özgürlük Heykeli aslında Osmanlı topraklarının süsü olacaktı. Dikilmek üzereyken projeden vazgeçilen Özgürlük Heykeli, sonraki yıllarda kaidesinde yapılan birkaç değişiklikten sonra Fransa tarafından ABD'ye hediye edildi. Akdeniz'in süsü olacakken ABD'nin ikonu olan Özgürlük Heykeli'nin felaket konulu filmlerde yıkıma uğrayan unsurların başında gelmesi ne yüksek ölçüde küresel bir simge olduğunu gözler önüne seriyor

Küresel boyutta yaşanan felaket konulu filmlerde başına gelmedik kalmayan unsurların başında gelir.

Kimi filmlerde tsunaminin etkisiyle başı kopar, gövdesi suyun altında kalır.

Kimi filmlerde buzun hışmına uğrar.

Kimi filmlerde kötü niyetli uzaylı lider, dünyalılara karşı kurduğu egemenliğinin altınını çizmek için meşalesini üsse dönüştürür.

Kimi filmlerde ise nükleer savaş sonrasında parçalanmış bir haldedir.

Öylesine tanınmış, öylesine simge olmuştur.

Dünyanın en bilindik heykellerinden olan, ABD’nin ikonik simgesi Özgürlük Heykeli, geçtiğimiz günlerde gerek gün batımı gerekse dolunayla birlikte bir kez daha profesyonel fotoğrafçılar için ekmek kapısı oldu.

O fotoğrafçılar, ne kadar para kazandı bilinmez ama Özgürlük Heykeli, ününe ün kattı.

Osmanlı Devleti’nin yaptırdığı bir heykel olmasından dolayı bizim için ayrı bir anlama sahip olan Özgürlük Heykeli, son anda karar değiştirilmeseydi günümüzde Akdeniz’in süsü olacaktı.