Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü'ne proje yağdı

DHA

YÖK ile EÜAŞ arasında, enerji alanında uzun vadeli stratejiler, uygulamalar ve katma değeri yüksek milli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla 9 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü'ne 2022 yılı proje başvuruları tamamlandı. İmzalanan iş birliği protokolüne Gazi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden 28'er, Marmara Üniversitesinden 24, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden 12 ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden 10 olmak üzere toplam 102 proje başvurusu yapıldı.

Projeye ilişkin açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Üniversite sanayi iş birliği konusundaki adımlarımızın somut çıktılarını topluyoruz. İş birliği çalışmalarımız sonuç vermeye devam ediyor. Üniversitelerin ve araştırmacıların projelere gösterdikleri yoğun ilgi bizi mutlu ediyor" ifadelerini kaydetti. Protokol uyarınca enerji alanıyla ilgili lisansüstü programlara yönelik projeler yürütüleceğini belirten Özvar, projelerde yer alan ve bir lisansüstü programdan mezun olan öğrencilerin, EÜAŞ'ta istihdam edilebileceğini, program sonunda verilecek diplomanın, öğrenciye üniversitelerin lisansüstü programlarda vermekte olduğu diplomalar ile aynı hakları sağlayacağını vurguladı.

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