Endonezya’da Kovid-19 nedeniyle bayram buluşmaları sanal ortama taşınacak - CAKARTA

AA

Ramazan ayının geleneği haline gelen ve yerel dilde ''mudik'' olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğunda her yıl yoğun hareketliliğin yaşandığı havalimanı, liman, tren garı ve otobüs terminallerinde bu yıl sessizlik hakim.Her ramazanda ortalama 20 milyon kişinin seyahat ettiği ülkede, uzun bayram tatili döneminin, başta göçmen işçiler olmak üzere insanların aile bağlarını güçlendiren bir zaman dilimi olarak da ayrı bir yeri bulunuyor.Bogor’da yaşayan 47 yaşındaki Hüseyin Fadıl, Kovid-19 salgını nedeniyle ailesinden ilk kez uzakta geçireceği bayrama ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.Fadıl, her sene Ramazan Bayramı tatillerinin, Bogor’dan yaklaşık 12 saat uzaktaki memleketi Solo’daki anne ve kardeşlerini ziyaret etmek için bir fırsat olduğunu belirtti.Salgın nedeniyle seyahatlerin yasaklandığını duyduğunda ilk başta hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Fadıl, ancak virüsün tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmasıyla bu kararın, aslında herkesi korumak için olduğunun farkına vardığını dile getirdi.Sanal ortamda da olsa tüm akrabalarını bir arada görmek istediğini ifade eden Fadıl, ''Bu nedenle bayram günü tüm akrabalarımı video görüşme uygulamasında toplayarak herkesin aynı anda görüşmesini ve bayramlaşmasını istiyorum.'' diye konuştu.- ''Bayramda memlekete gitmenin bir anlamı yok''Başkent Cakarta’da yaşayan öğretim görevlisi 43 yaşındaki Ibnu Yufriadi de, Kovid-19 salgınının kendisini bu bayramda memleketini ve akrabalarını ziyaret etmekten mahrum bıraktığını söyledi.Yufriadi, yasağa rağmen memlekete gidenlere cezai yaptırım ve 14 gün karantina süresi zorunluluğu olacağını belirterek, ''Bu koşullar altında bayramda memlekete gitmenin bir anlamı yok. Gidersek de bu durumda bayramın tadını çıkaramayız.'' dedi.Bogor’da yaşayan 57 yaşındaki Darman, ''Bayram ziyareti için her yıl memleketime giderdim. Bu yıl, salgın nedeniyle ulaşım araçları durdurulduğu için ailemi ziyaret edemeyeceğim. Ama en azından görüntülü arama ile bayramlaşabilir ve hasret giderebiliriz.'' ifadelerini kullandı.- Bayramdaki ek tatilin yıl sonunda kullanılması planlanıyorSalgın tehlikesinin geçmediğini ve bayram nedeniyle rehavete kapılınmaması gerektiğini belirten yetkililer, ikinci bir salgın tehdidine karşı dikkatli olunması ve bayram ziyaretlerinden kaçınılması uyarısında bulunuyor.Bu arada, Ramazan Bayramı'ndaki ek 4 günlük tatil süresinin 28-31 Aralık’ta kullanılması kararı alınırken, aralık sonunun, okulların da tatil olması nedeniyle memleket ziyareti için uygun bir dönem olacağı belirtiliyor.Bazı yetkililer ise salgının kontrol altına alınması durumunda söz konusu ek tatilin Kurban Bayramı'nda da kullanılabileceğini belirtiyor.Salgın nedeniyle uygulamaya konulan kısıtlamaların haziran ve temmuzda 5 aşamada aralıklarla hafifletilmesi planlanan Endonezya’da, ağustos başında tüm ekonomik aktivitelerin sıkı sağlık önlemleriyle faaliyete geçmesi bekleniyor.Endonezya'da bugüne kadar 18 bin 496 kişi Kovid-19'a yakalanırken hayatını kaybedenlerin sayısı 1221'e çıktı, 4 bin 467 kişi iyileşti.