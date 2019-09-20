Endonezya evlilik dışı ilişkiyi yasaklamaya hazırlanıyor

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo

Endonezya parlamentosu, çiftlerin evlenmeden birlikte yaşamasını, evlilik dışı cinsel ilişkiyi, cumhurbaşkanına hakareti suç kapsamına alan ve kürtaj kararını doktora bırakan yeni ceza yasa tasarısını önümüzdeki günlerde oylayacak.

1945'te Hollanda'dan bağımsızlığını ilan eden Endonezya'da parlamento, sömürge döneminden kalma ceza yasasının üzerinde 20 yıldan uzun bir süredir çalışıyordu.

Nihai şeklini alan ve kamuoyunda büyük tartışma yaratan 628 maddelik tasarının bu ayın sonundan önce oylanması bekleniyor.

Endonezya'daki insan hakları örgütleri tasarının kadınların, dini azınlıkların ve LGBT bireylerin haklarını ihlal ettiğini, toplanma ve ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.

'Herkes için felaket'

İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch'un Endonezya araştırma ekibinden Andreas Harsono, "Ceza Yasası tasarısı sadece kadınlar, dini gruplar ve LGBT bireyler için değil tüm Endonezyalılar için bir felaket" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre aktivistler, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'dan kapsamlı değişiklikler yapılabilmesi için tasarının oylanmasını ertelemesini istedi.

Dünyada en fazla Müslüman'ın yaşadığı ülke olan Endonezya'da tasarıda en fazla tartışma yaratan bölümlerden biri "zina" ve seks işçileriyle ilgili düzenlemeler.

Tasarıda evlilik dışı cinsel ilişki bir yıla kadar hapis öngörüyor.

'Eşcinsellik fiilen suç'

Aktivistler, tasarıyla eşcinselliğin fiilen suç kapsamına alınacağını söylüyor.

Tasarıda evlenmeden "karı-koca olarak yaşayan" çiftler için altı aya kadar hapis ya da "10 milyon rupi (yaklaşık 1,000 dolar) ceza öngörülüyor.

Köy muhtarlarının polise ihbarıyla çiftlere, çocuklarının ya da ebeveynlerinin itiraz etmemesi halinde dava açılabilecek.

Ceza yasası tasarısında "doğum kontrol ve aile planlaması" hakkında sadece "sağlık görevlileri ve "gönüllü uzmanların" konuşabileceği belirtiliyor.

Harsono, "Tasarıda doğum kontrolü ilgili bilgi akışına sansür getirilmesi, yıllar içinde azalan doğum sırasındaki ölümleri yeniden artırabilir" dedi.

Kürtaja sadece doktorlar karar verebilecek

Tasarıyla kürtaja da sadece doktorlar karar verebilecek. Hamileliklerini yasa dışı olarak sonlandıranlar dört yıl hapis cezası alabilecek.

Yasa tasarısında cumhurbaşkanı ve yardımcısına hakaret de suç kapsamına alınırken, dine hakaretle ilgili suçlar için beş yıl hapis cezası öngörülüyor.

Marksist ideoloji yayanlara 4 yıla kadar hapis

Marksist-Leninist ideolojiyi yayanlar için dört, hükümetin politikalarını değiştirme amacıyla bu ideolojiyi savunan örgütlerle iş birliği yapmaktan suçlu bulunanlar için de 10 yıl hapis cezasından söz ediliyor.