Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın kuzeyindeki Gorontalo kenti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 24.09.2024 - 03:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 03:32
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Gorontalo şehrinin yaklaşık 73 kilometre güney açıkları olduğunu belirtti.
Yaklaşık 150 kilometre derinlikte kaydedilen 6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ