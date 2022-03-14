Endonezya'da 6,7'lik deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 21,8 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Pariaman şehrinin 167 kilometre batısı olduğunu duyurdu.

AA'nın aktardığı habere göre; can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 11 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, Cabra Adası'nın 67 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.