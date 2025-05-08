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        Haberler Ekonomi Para En yüksek reel getiri altından - Para Haberleri

        En yüksek reel getiri altından

        Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri yüzde 8,54 ile külçe altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:44 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:44
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

        Buna göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,8, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,54 oranlarıyla külçe altında görüldü.

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 4,07, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,44 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,03, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 7,39 ve BIST 100 endeksi yüzde 9,93 yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde ise avro yüzde 3,83, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,2 yatırımcısına reel getiri sağladı, dolar yüzde 0,26, DİBS yüzde 7,6, BIST 100 endeksi yüzde 10,14 kayba yol açtı.

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        Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu.

        Aynı dönemde BIST, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,26, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,09 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

        6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,15, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,36 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,51 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 31,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,55 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 16,26 ve avro yüzde 0,9 oranlarında yatırımcısına reel getiri kazandırırken, DİBS yüzde 0,91, dolar yüzde 3,8 ve BIST 100 endeksi yüzde 20,29 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 3,31 yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 10,35, DİBS yüzde 11,95, dolar yüzde 14,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 29,17 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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