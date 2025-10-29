Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER LİSTESİ 29 EKİM 2025: Elazığ, Balıkesir ve Aydın'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Elazığ, Balıkesir ve Aydın'da deprem! 29 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Balıkesir'de artçı sarsıntılar devam ederken Elazığ ve Aydın deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 29.10.2025 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye’de meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de artçı sarsıntılar sürerken, Elazığ ve Ayınd'da deprem oldu. İşte, bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için 29 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.

        • 2

          BALIKESİR’DE ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

          27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor.

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.20’de Balıkesir Sındırgı merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14.97 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          Saat 05.47’de 3.0 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte,

          Saat 03.30’da 3.5 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte,

          Saat 03.25’te 3.0 büyüklüğünde ve 6.98 kilometre derinlikte,

          Saat 02.18’de 3.1 büyüklüğünde ve 5.81 kilometre derinlikte,

          Saat 01.55’te 3.2 büyüklüğünde ve 7.01 kilometre derinlikte,

          Saat 01.15’te 3.0 büyüklüğünde ve 6.63 kilometre derinlikte deprem oldu.

        • 3

          AYDIN'DA DEPREM

          AFAD tarafından paylaşılan verilere göre saat 09.38'de Ege Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Aydın'ın Didim ilçesine 23.88 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 7.04 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        • 4

          ELAZIĞ’DA DEPREM

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.49’da Keban Barajı açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

          Elazığ’ın Merkez ilçesine 05.02 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 14.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        • 5

          29 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-10-29 09:38:46 37.24917 27.02667 7.04 MW 3.9 Ege Denizi - [23.88 km] Didim (Aydın)

          2025-10-29 07:20:05 39.19917 28.28583 14.97 ML 3.8 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-29 05:49:09 38.65056 39.51778 14.25 ML 3.1 Keban Barajı - [05.02 km] Merkez (Elazığ)

          2025-10-29 05:47:32 39.19944 28.24028 6.5 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-29 03:30:58 39.19306 28.25056 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-29 03:25:40 39.1675 28.23528 6.98 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-10-29 02:18:09 39.18111 28.25083 5.81 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        • 6

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

          Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

        • 7
        • 8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kaldırım taşlarıyla iki grup birbirine girdi! "Pes" dedirten kavga!
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Kışın telefonun pili neden dayanmıyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Habertürk Anasayfa