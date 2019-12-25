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Fobi, insanın hissettiği ileri düzey ve mantığa dayanmayan korku biçimidir. Kişi, korktuğu varlığın aslında korku duyması gerekmeyen bir şey olduğunu bilmesine rağmen kendine engel olamayarak korkmaya devam eder. Fobi yaşayan insanlara fobik denir. Fobi yaşadıkları anda kalp ritminde hızlanma, baş dönmesi, göz kararması, terleme ve benzeri tepkiler görülebilir.
Toplumun yaklaşık yüzde 8 - 18’inde herhangi bir fobi bulunur. Fobiler, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Fobiler çeşitli nedenlere dayanabilir. Olayı yaşamak, travmatik bir deneyime maruz kalmak ya da maruz kalan biriyle karşılaşmak kişinin fobi sahibi olmasına neden olabilir.
Psikolojik danışmanla konuşmak, fobilerinizin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Bazı insanlar korktukları şeyi yok sayarak ya da meditasyon yaparak da fobilerinin üstesinden gelebiliyor.
İşte en sık görülen fobiler...
Glossofobi
Topluluk önünde konuşma korkusu. Nüfusun yüzde 75’ini etkilediğine inanılır. Bazıları konuşmadan önce/konuşma sırasında ufak bir gerginlik yaşasa da bazıları ciddi panik ve korkuya maruz kalır. Bir tür sosyal fobidir.
Belirtileri Nelerdir?
Toplum önünde konuşmak zorunda kalındığında terleme, yüksek tansiyon, kuru ağız, baş ağrısı, mide bulantısı, panik hissi, toplum önünde konuşma endişesi...
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