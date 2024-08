Antalya'daki tarihi mendirek çökmeye başladı!

Mendireğin kuvvetlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ünlü, "Açılmalar her sene artıyor. Geçen sene 22 santimetre ölçülen açılma noktası bu sene 25 santimetreye geldi. Depremler, iklim değişiklikleri bu açılmaları tetikliyor. İskeleye doğru bir yatma söz konusu. Yaz aylarında farkına varmayabiliriz. Geçen sene yaşanan fırtınalarda bunları daha fazla görüyoruz. Kış aylarından önce mendireğin bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. 65 sene dayandı, inşallah bundan sonra da kötü bir şey olmaz. Buranın bir an önce kuvvetlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.