Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

En sevilen Türkçe ve yabancı şarkıların bilinmeyen hikayeleri!

Şarkılar duygularımızı dile getiren mükemmel bir araç. Şarkılar olmadan duygularımızı çoğu zaman ifade edemeyebiliriz. Her şarkının da kendince bir hikayesi mutlaka var. İşte, en sevilen Türkçe ve yabancı şarkıların hikayeleri...

Giriş: 31.05.2023 - 16:21 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • BARIŞ MANÇO - DOMATES, BİBER, PATLICAN

    Barış Manço'nun hemen hemen her şarkısının arkasında bir anlam ve yaşanmışlık oluyor. Bunlar birisi de "Domates, biber, patlıcan" şarkısı. Hepimizin güle oynaya söylediği "Domates, biber, patlıcan" şarkısı aslında Barış Manço'nun sevdiği kıza açılırken yaşadığı bir olay sonrasında yazılmış.

    Barış Manço bir kızı çok sever ve ona açılmak için yollar arar. Çok konuşkan ve pozitif bir insan olan Barış Manço sevdiği kızla bir buluşma ayarlayınca karşısında geçtiğinde heyecandan pek konuşamaz. Kıza olan sevgisini açıklayacağı sırada donup kalır, tam dikkatini toparlayıp konuşacağı sırada sokaktan geçen sebzeci "Domates, biber, patlıcan" diye bağırmaya başlar.

    Zaten heyecanlı olan Barış Manço ise bu sesi duyunca diyeceklerini unutur ve kelimeler bir türlü ağzından dökülemez olur. Bunun üzerine sevdiği kız "Benim iki kelimeyi bir araya getiremeyen biriyle işim olmaz" deyip orayı terk eder. Daha sonra Barış Manço bu olayı şarkı haline çevirir.

  • FERMAN AKGÜL (MANGA) - DURSUN ZAMAN

    2004 yılında Manga ve Göksel'in bir araya gelerek söylediği bir dönemin en sevilen şarkılarından birisi olan "Dursun Zaman" üzüntülü bir zamanda yazılmış bir şarkı.

    "Dursun Zaman" şarkısının yazıldığı zaman, Ferman Akgül ve ekibi çok sevdikleri bir arkadaşlarını kaybetti. Sevdikleri bir güvenlik görevlisi arkadaşlarını kaybetmeleriyle beraber kötü olanı durdurmak üzere ve dileklerini dile getirmek için "Dursun Zaman" şarkısını yazdılar.

  • NEŞET ERTAŞ - ZAHİDE'M

    Neşet Ertaş'ın en sevilen türkülerinden birisi olan "Zahide'm" hikayesi eski zamanlara dayanıyor. Halk arasında "Zahide'm" adıyla ün yapan türkünün şairi Aşık Arap Mustafa, 1901 yılında Çiçekdağı'na bağlı Orta Hacı Ahmetli köyünde dünyaya gelir. Babasını ve annesini çok küçük yaşlarda kaybeder. İlk önce bir akrabanın himayesinde, daha sonra da başkalarının yanında kalır.

    Arap Mustafa'nın babası düğünlerde, toplantılarda "Koca Oyunu" adı verilen oyunda "Arap" rolü üstlenirmiş. Bu nedenle Mustafaya' da "Arap" lakabı takılmış. Kimsesiz olan Arap Mustafa 10 yaşına gelince Yukarı Hacı Ahmetli köyünden Hacı Bürozadeler'den Mehmet'e çiftçi olur.

    Zaman içinde çalışkan, babayiğit, giyimine özen gösteren yakışıklı bir delikanlı olan Arap Mustafa, Ağasının yeni yetişen Zahide'sine gönlünü kaptırır. Fakir ve kimsesiz olduğundan bu sırrı bir türlü dile getiremez.

    20'sine gelince askere giden Mustafa'nın aklı, geliler gibi sevdiği Zahide'de kalır. Köydeki dostlarına mektup göndererek Zahide'den haber almaya çalışır. Bir gün Arap Mustafa, Zahide'nin bir başkası ile evleneceğini ve düğünün bir hafta sonra olacağını duyar. Böylece Zahide'm türküsünü yazar.

     

  • THE CRANBERRİES - ZOMBİE

    Kuzey İrlanda'da "Troubles" diye adlandırılan dönemde, İngiltere'in Warrington kentinde IRA tarafından düzenlenen bir saldırı sonucu iki çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine The Cranberries, bu şarkıyı yazar. Şarkı genel olarak savaşların çocuklar ve anneler üzerindeki etkisini ele alıyor. 

  • HEKİMOĞLU

    Hekimoğlu İbrahim, Fatsa'da yaşayan bir delikanlıdır. Burada Gürcü Sefer Ağa'nın yanında çalışır ve onun kızına gönlünü kaptırır. Delikanlının kızla gizli görüşmeleri duyulunca, kızın nişanlısı olan Seyyid Ağa ve adamları Hekimoğlu İbrahim'in peşine  düşer.

    Bir çatışma yaşanır, bu çatışmada İbrahim, Sefer Ağa'nın bir adamını öldürür. Bu olaydan sonra Hekimoğlu olarak anılmaya başlar. Dağa çıkar ve kaçarak yaşamaya devam eder. Hekimoğlu'nun dağa çıktığını duyan yöre halkı kendisine kucak açar. 

    Yoksul halkla dostluk kuran, zenginlerden alıp fakirlere veren Hekimoğlu'nun ünü daha da artar. Himayesine birçok kişi girer, Gürcü beyinin korkulu rüyası olur. Bir gün Hekimoğlu'nun yeğenleri pusuya düşürülür. Bunu haber alan Hekimoğlu, intikam almak için pusu kurulan yere gider ancak kendisi de bu oyuna kurban gider. 

  • MİCHAEL JACKSON - BİLLİE JEAN

    Michael Jackson'ın en sevilen şarkılarından birisi olan "Billie Jean", şarkısının arkasındaki hikaye oldukça korkunç. Efsaneye göre Jakson, çocuğunun babası olduğunu iddia eden bir kadından mektuplar alıyordu. Mektup yazarı, sürekli olarak Jackson'a olan sevgisini dile getirirken, onu onunla bir hayata başlamaya da ikna etmeye çalışıyordu.

    Michael Jackson mektuplardan o kadar rahatsız oldu ki, onlar hakkında sık sık rüya görüyordu. Bir gün Jackson, aynı kadından bir mektup, fotoğraf ve silah içeren bir kutu aldı. Kadın, Jackson'dan kendisini öldürmesini istedi. Mektuba göre o da kendisini ve bebeğini öldürecekti, böylece başka bir hayatta birlikte olabileceklerdi. Bu korkunç olay, Jackson'a yaşadıklarını aşmak ve dolaylı olarak kadına hitap eden bir şarkı yazmak için ilham verdiği söyleniyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.