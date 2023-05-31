BARIŞ MANÇO - DOMATES, BİBER, PATLICAN

Barış Manço'nun hemen hemen her şarkısının arkasında bir anlam ve yaşanmışlık oluyor. Bunlar birisi de "Domates, biber, patlıcan" şarkısı. Hepimizin güle oynaya söylediği "Domates, biber, patlıcan" şarkısı aslında Barış Manço'nun sevdiği kıza açılırken yaşadığı bir olay sonrasında yazılmış.

Barış Manço bir kızı çok sever ve ona açılmak için yollar arar. Çok konuşkan ve pozitif bir insan olan Barış Manço sevdiği kızla bir buluşma ayarlayınca karşısında geçtiğinde heyecandan pek konuşamaz. Kıza olan sevgisini açıklayacağı sırada donup kalır, tam dikkatini toparlayıp konuşacağı sırada sokaktan geçen sebzeci "Domates, biber, patlıcan" diye bağırmaya başlar.

Zaten heyecanlı olan Barış Manço ise bu sesi duyunca diyeceklerini unutur ve kelimeler bir türlü ağzından dökülemez olur. Bunun üzerine sevdiği kız "Benim iki kelimeyi bir araya getiremeyen biriyle işim olmaz" deyip orayı terk eder. Daha sonra Barış Manço bu olayı şarkı haline çevirir.