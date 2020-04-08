En pratik ve en lezzetli poğaça tarifleri!

08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını nedeniyle evlere kapandığımız şu günlerde hepimizin içinden gizli şefler çıktı. Peki denenmemiş tariflerin yapıldığı, ekmeğe merak sarıldığı karantina günlerinde poğaça tariflerine göz atmaya ne dersiniz? Mayalı ya da mayasız hamurdan yapılabilen bu poğaça tarifleriyle güne mutlu başlayacaksınız!
PASTANE POĞAÇASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Pastane poğaçalarını ev poğaçalarından ayıran bir sır var. İki poğaçayı tadan herkes bunu anlayabilir. Gerçek pastane poğaçasının sırrı içindeki mahlep ve katı yağ... Mahlep ile hakiki pastane poğaçasına en yakın tadı elde edersiniz. Pastane poğaçasının diğer sırrı ise mayasında gizli. Mayanın tam olarak çözülmesi ve kabarma işleminin tarifteki gibi olması gerekiyor. Yumuşak poğaça yaparken mayanın yeterince kabarması için oda sıcaklığının çok düşük olmaması ve sütün ılık kullanılması da önemli.
PASTANE POĞAÇASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket yaş maya
1 çay bardağı süt
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı mahlep
1 yemek kaşığı şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
2 yumurta
2 çorba kaşığı şeker
Aldığı kadar (3-4 bardak) un
PASTANE POĞAÇASI NASIL YAPILIR?
Pastane poğaçası yaparken tüm malzemelerinizin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Tarifi uygulamak için öncelikle ılık süt ile mayayı bir kasede karıştırın. Üzerine sıvı yağ ya da zeytinyağı ekleyerek karıştırmayı sürdürün. Bir yumurta, mahlep, şeker, tuz ve unu ekleyip yoğurun. Hamurunuz yumuşak olacak, o nedenle unu azar azar ekleyin. Hamurunuzun yoğrulma işlemi bitince 1 saat kabarması için dinlenmeye bırakın. Hamurunuz bir saatin sonunda 2 katı kadar kabarmış olmalı. Hamurunuz kabarınca yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yuvarlak şekiller vererek dizin. 10 dakika tepside bekletip biraz daha kabarmasını bekledikten sonra üzerine bir yumurta sarısını sürün. Fırında üzeri kızarıp biraz daha kabaracak. Şekil verirken poğaçaların arasında boşlukları buna göre ayarlayın. Poğaçanızı sıcak sıcak ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun...
BAYATLAMAYAN MAYALI POĞAÇA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Eğer yaptığınız poğaçanın yumuşaklığını kaybetmeden uzun süre puf puf kalmasını istiyorsanız mayalı poğaça tarifine bakabilirsiniz. Puf gibi kabaran hamuruyla uzun süre yiyebileceğiniz bayatlamayan poğaça tarifiyle karşınızdayız. Peynir, zeytin, kıyma patates gibi dilediğiniz iç malzemeyle hazırlayacağınız bu enfes lezzet ağzınızda adeta eriyip gidecek.
1 adet yumurta
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı zeytinyağı
3/4 su bardağı ılık süt
1/4 su bardağı ılık su
Yarım paket yaş maya (21 gram)
Yarım yemek kaşığı toz şeker
3,5 su bardağı un
Yarım tatlı kaşığı tuz
İÇİ İÇİN MALZEMELER
300 gram az yağlı beyaz peynir
1/4 demet maydanoz
ÜZERİ İÇİN MALZEMELER
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı çörek otu veya susam
BAYATLAMAYAN MAYALI POĞAÇA NASIL YAPILIR?
Ilık süt ve suyu geniş bir karıştırma kabına alın. Yaş maya ve toz şekeri ekleyip karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 10 dakika bekletin. Maya tamamen eridikten sonra zeytinyağı, yumurta, tuz ve yoğurdu katın. Tüm malzemeyi elinizle karıştırın. Elenmiş un ve tuzu yavaş yavaş ekleyip hamuru toparlanana kadar yoğurmaya başlayın.
Ele yapışmayacak ve yumuşak kıvamda bir hamur elde ettiğiniz zaman üzerini temiz ve nemli bir bezle kapatıp 50 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirin.
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