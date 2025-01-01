En-Nesyri dikkat çekiyor
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, son dönemde yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Son 12 resmi maçta 8 gol atan Faslı futbolcu, 2 de asist yaptı
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Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, son dönemde yükselen formuyla ön plana çıkıyor. Faslı futbolcu, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile birlikte takımın gol yükünü çekiyor.
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Bu sezon 24 maça çıkan En-Nesyri, bu karşılaşmaların 12'sine 11'de başladı. 9 kez rakip fileleri havalandıran Faslı golcü, 2 defa da asist yaptı.
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En-Nesyri, attığı 9 golün 8'ini son 12 maçta kaydetti. 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte arkadaşlarını 2 kez de golle buluşturdu.
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Faslı oyuncu, ilk 12 maçta ise 1 kez gol sevinci yaşamıştı. Sezon başında adaptasyon sıkıntısı yaşayan En-Nesyri, son dönemdeki performansıyla teknik direktör Jose Mourinho’nun tercih ettiği isimler arasına girmeyi başardı.
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Youssef En-Nesyri’nin, Fenerbahçe'de kaydettiği 9 golün 6'sı kafayla geldi. Duran toplarda rakip savunmacıları zorlayan Faslı santrfor, ceza sahasına açılan ortalarda tehlike yaratıyor.
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27 yaşındaki futbolcu, Fas Milli Takımı'nın da önemli bir parçası durumunda. Milli takımı ile 63 maça çıkan En-Nesyri, 19 gole imza attı.
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