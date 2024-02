En iyi tatlı tarifleri: kolay, sütlü, çikolatalı ve şerbetli tatlı tarifleri

REKLAM advertisement1

Tatlıların büyüleyici dünyasında farklı çeşitler, kişilerin damak tadına göre pek çok seçenek sunmaya devam ediyor. Türk mutfağında ise her zaman özel bir yere sahip olan sütlü tatlılar, çikolata ile buluştuğunda ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. İster sıcak ister soğuk servis edilsin, her lokmasıyla insanı mest eden bu tatlılar, yapımı kolay olmalarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle çikolata severlerin vazgeçilmezi haline gelen bu tarifler, pratik şerbetlerle buluştuğunda damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte sizler için hazırladığımız yazımızda her damağa uygun farklı, kolay, sütlü, çikolatalı ve şerbetleri tatlı tarifleri

Sütlü Tatlı Tarifleri

Tatlı tarifleri sütlü olduğunda hafifliğiyle tatlı tutkunlarının vazgeçilmezi ve sofraların baş tacıdır. Sütün yumuşak dokusuyla buluşan bu tatlılar, hem hafifliği hem de doyurucu lezzetiyle herkesin favorisi olmuştur. Türk mutfağının zengin tatlı kültüründe önemli bir yere sahip olan sütlü tatlılar, geleneksel tariflerden modern yorumlara kadar geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Üstelik yapımı kolay olmaları ve sağlıklı içerikleriyle de tercih sebebidirler. Şimdi sizler için pratik bir sütlü tatlı tarifi paylaşıyoruz, hem yapımı kolay hem de enfes bir lezzete sahiptir.

Sütlü İrmik Tatlısı Tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

4 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı hindistan cevizi (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı çekilmiş fıstık veya badem (isteğe bağlı)

Yarım su bardağı su

1 paket vanilya (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bir tencereye suyu, sütü ve şekeri koyun. Kaynamaya başlayınca irmiği ekleyin ve karıştırarak kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Ocaktan almadan önce tereyağını ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Tatlıyı servis yapacağınız kaselere veya bir borcama dökün.

Üzerini dilediğiniz şekilde ceviz, hindistan cevizi, fıstık veya badem ile süsleyin.

Tatlıyı oda sıcaklığında ılıkken veya soğuyunca buzdolabında iyice soğutun.

Servis yapmadan önce dilimleyerek üzerine isteğe bağlı olarak vanilya serpebilirsiniz.

Sütlü Krem Karamel

Malzemeler:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı toz şeker (karameli için)

Yapılışı:

Karameli hazırlamak için, küçük bir tencerede yarım su bardağı toz şekeri kısık ateşte eritin. Şeker koyu bir renk alana kadar ara ara karıştırarak pişirin.

Karameli hazırladığınız kalıplara dökün ve soğuması için kenara alın.

Bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri çırpın.

Sütü ekleyip karıştırarak yumurtalı karışıma ekleyin.

Karamelli kalıplara üzerine sütlü karışımı dökün.

Bir fırın tepsisine kalıpları yerleştirin ve tepsiye sıcak su ekleyerek su banyosu yapın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumasını bekleyin, ardından buzdolabında dinlendirin.

Servis yapmadan önce krem karamel kalıplarını ters çevirerek servis tabağına alın. Üzerlerine isteğe bağlı olarak meyve dilimleri veya nane yaprakları ile süsleyebilirsiniz.

Sütlü Kadayıf Tatlısı

Malzemeler:

250 gram tel kadayıf

1 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Yarım su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık

Yarım su bardağı hindistan cevizi

100 gram tereyağı veya margarin

Yapılışı:

Tel kadayıfları bir kabın içine alın ve elinizle iyice parçalayın.

Bir tavada tereyağını eritin ve kadayıfı ekleyip kavurun. Kadayıflar altın rengini alana kadar kavurmayı sürdürün.

Kadayıfı ocaktan alıp, fırın tepsisine yayın.

Bir sos tenceresinde suyu, sütü, şekeri ve limon suyunu karıştırarak kaynatın.

Hazırladığınız şerbeti kadayıfların üzerine dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ceviz veya fındık ile hindistan cevizini serpip servis yapın.

Sütlaç (Fırın Sütlaç)

Malzemeler:

1 litre süt

1/2 su bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı pirinç unu veya normal un

1 paket vanilya özütü veya vanilin

Tarçın (servis için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

Pirinci yıkayıp süzün ve bir tencereye alın. Üzerine sütü ekleyin ve pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Pişen pirinçlerin içine toz şekeri ekleyip eriyene kadar karıştırın.

Pirinç ununu veya normal unu ekleyip karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin.

Vanilya özütünü veya vanilini ekleyin ve karıştırın.

Sütlaç karışımını ocaktan alın.

Fırın kabına veya küçük kaselere paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında soğumasını bekleyin, ardından buzdolabında dinlendirin.

Soğuyan sütlaçları isteğe bağlı olarak tarçın serpip servis yapın.

Soğuk olarak servis edebilirsiniz

Çikolatalı Tatlı Tarifleri

Tatlı tarifleri çikolatalı olduğunda çocuklar için de cezbedici oluyor. Yoğun aroması ve kremsi dokusuyla çikolata, herkesin favorisi olurken bu tatlılar, özel günlerde, kutlamalarda ya da sadece günlük tatlı krizlerinde en sevilen seçenekler arasındadır. İster basit bir tarif isterseniz de biraz daha iddialı bir lezzet arıyor olun, çikolatalı tatlılar her zaman sizi memnun edecek bir seçenek sunuyor.

Çikolatalı Kek

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı tereyağı

3 adet yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Yarım çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Çikolatayı ve tereyağını benmari usulü eritin.

Yumurtaları ve şekeri mikserle çırpın.

Eridikten sonra çikolata ve tereyağını karışıma ekleyin.

Un, vanilya ve tuzu ekleyip karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.

Çikolatalı Mousse

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata

2 su bardağı krema

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yarım su bardağı süt

Yapılışı:

Çikolatayı benmari usulü eritin ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Krema ve pudra şekerini mikserle katılaşana kadar çırpın.

Soğuyan çikolatayı kremaya ekleyip spatula ile karıştırın.

Sütü ekleyip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Kaselere paylaştırıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Servis öncesi üzerlerini çikolata rendesi veya meyve ile süsleyerek servis yapın.

Çikolatalı Krep

Malzemeler:

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı erimiş tereyağı veya sıvı yağ

Yarım çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

Çikolata sosu veya rendelenmiş çikolata (servis için)

Çilek veya muz dilimleri (isteğe bağlı, servis için)

Yapılışı:

Bir karıştırma kabında un, kakao ve toz şekeri karıştırın.

Başka bir kapta süt, yumurta, erimiş tereyağı veya sıvı yağ ve vanilya özütünü ekleyip iyice çırpın.

Sıvı malzemeleri kuru malzemelere yavaşça ekleyerek pürüzsüz bir krep hamuru elde edene kadar karıştırın.

Krep tavasını orta ateşte ısıtın ve biraz yağ ile yağlayın.

Tavaya bir kepçe dolusu krep hamurundan dökün ve tavayı dairesel hareketlerle çevirerek hamuru yayın.

Alt tarafı hafifçe kızarana kadar pişirin, sonra spatula yardımıyla çevirip diğer tarafını da pişirin.

Pişen krepleri servis tabağına alın.

Üzerlerine çikolata sosu veya rendelenmiş çikolata serpin.

İsteğe bağlı olarak çilek veya muz dilimleri ile süsleyerek servis yapın.

Şerbetli Tatlı Tarifleri

Tatlı denildiğinde akla gelen ilk lezzetlerden biri olan şerbetli tatlılar, Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şerbetin muhteşem tadıyla buluşan hafif ve yumuşacık tatlılar, özel günlerden günlük atıştırmalıklara kadar geniş bir yelpazede tüketiliyor. Her yöreye özgü farklı tatlarla zenginleşen bu şerbetli tatlı tarifleri, geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla harmanlayarak sofralara renk katıyor.

Revani

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı hindistan cevizi (üzeri için)

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

Yapılışı:

Öncelikle şerbeti için su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Bir karıştırma kabında irmik, toz şeker, yoğurt, sıvı yağ, un ve kabartma tozunu iyice karıştırın.

Karışımı yağlanmış bir fırın kabına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra ılık revaniye soğuk şerbeti dökün ve şerbeti iyice çekmesi için bir süre dinlendirin.

Servis yapmadan önce hindistancevizi ile süsleyerek dilimleyin.

Tulumba Tatlısı

Malzemeler:

1 su bardağı su

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

3 adet yumurta

Tuz

Kızartmak için sıvı yağ

Şerbeti için:

3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

Yapılışı:

Şerbet için su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Başka bir tencerede su, süt, sıvı yağ ve tuzu kaynatın. Kaynadıktan sonra unu ekleyip karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Hamurun ılınmasını bekledikten sonra yumurtaları teker teker ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız hamuru sıkma torbasına alın ve kızgın yağda tulumbaları şekil vererek kızartın.

Kızaran tulumbaları süzgece alıp fazla yağını süzdürün ve ılık şerbetin içine atarak şerbeti çekmesini sağlayın.

Servis yapmadan önce üzerlerini ceviz veya hindistancevizi ile süsleyebilirsiniz.

İrmik Helvası

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Yarım su bardağı çam fıstığı veya dövülmüş ceviz

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

Yapılışı:

Şerbet için su ve şekeri bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra limon dilimini ekleyin ve 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Başka bir tencerede sıvı yağı kızdırın ve irmiği ekleyip kavurun.

İrmiğin rengi hafifçe değişince toz şekerini ekleyin ve şeker eriyene kadar karıştırın.

Ardından suyu azar azar ekleyerek helvayı pişirin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar karıştırın.

Pişen helvayı ocaktan alın ve üzerini kapatıp dinlenmeye bırakın.

Ilındıktan sonra dilimleyip servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız şerbeti dökün.

Şerbeti iyice çekmesi için bir süre bekletip servis yapın. İsteğe göre üzerine çam fıstığı veya dövülmüş ceviz serpebilirsiniz.

