En iyi tasarımcılar belli oluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışının 100. Yılı vesilesiyle düzenlenen 'Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi', 24 Haziran saat 14.30'da Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda düzenlenecek törenle açılacak.

Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık yaratmak üzere 'Hâkimiyet-i Millîye' konusuyla düzenlenen yarışmada kazanan genç tasarımcılara toplamda 97 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Yarışmada, başvurusu kabul gören 354 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 46 afiş sergilemeye hak kazandı. Yarışmanın başarı ödülünü alacak 8 öğrenciye ayrı ayrı 7 bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülünü alacak 9 öğrenciye ise ayrı ayrı 3 bin lira ve sergileme ödülünü alacak 29 öğrenciye ise yine ayrı ayrı 500'er lira ve katılım belgesi takdim edilecek.

Hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait ve millet iradesinin en büyük güç olduğu gerçeğinden hareketle cumhuriyet ve demokrasinin önemini hatırlamak, yaşatmak ve bu konuya ilişkin kalıcı eserler kazandırmak amacıyla Bakanlığımızca düzenlenen 4. Afiş Tasarım Yarışması neticesinde gerçekleştirilecek olan sergi Milli Kütüphane Sergi Salonu'nda 24 Haziran - 8 Temmuz arasında gezilebilecek.